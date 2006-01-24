گاز ايران براي تضمين امنيت انرژي هند بسيار حياتي است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از پايگاه اينترنتي سيفي، ماني شانكار آيار وزير نفت هندوستان در گفتگو با خبرنگاران اعلام كرد، در صورتيكه پروژه خط لوله گاز ايران - هند - پاكستان منتفي شود، هندوستان ديگر اميدي براي تامين تقاضاي فزاينده انرژي خود نخواهد داشت.

بر اساس اين گزارش، آيار تاكيد كرد هندوستان براي تحقق رشد اقتصادي 7 تا 8 درصدي طي 20 سال آينده شديدا به گاز وارداتي ايران نيازمند است.

اين گزارش حاكي است، وزير نفت هندوستان با اشاره به مخالفت آمريكا با پروژه انتقال گاز ايران از واشنگتن خواست نسبت به نقش حياتي گاز ايران در امنيت انرژي هندوستان توجه داشته باشد.

وزير نفت هندوستان در اين گفتگو همچنين اعلام كرد كه پيشرفت پروژه خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان تاكنون اميدوار كننده بوده است و شرايط براي آغاز گفتگوهاي سه جانبه مهيا است.

وي با اشاره به تعيين مشاوران مالي و فني اين پروژه اذعان داشت كه مشاوران حقوقي اين پروژه نيز با توجه به قيمت گاز وارداتي در مرز هندوستان به زودي تعيين خواهند شد.

آيار همچنين پيش بيني مبني بر عدم مشاركت شركتهاي بين المللي در پروژه فوق به علت تحريم تجاري ايران از سوي آمريكا را رد، و اعلام كرد تاكنون سه مشاوري كه براي اين پروژه تعيين شده اند، از شركتهاي خارجي بوده اند.