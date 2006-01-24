دور از درياييم اما در تهران بيكار ننشسته ايم // 18 پروژه تحقيقاتي در مركز ملي اقيانوس شناسي اجرا شده است // رشدي چندين برابر ديگر مراكز تحقيقاتي داشته ايم

دكتر "حاجي زاده ذاكر" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: پايگاه چابهار با تلاش و مشقت بسيار راه اندازي شده و راه اندازي اين پايگاه نشان مي دهد كه تصميم مركز ملي اقيانوس شناسي، ايجاد مراكز تحقيقاتي در كنار آب هاي كشور است. علاوه بر پايگاهي كه در كنار درياي عمان در چابهار ايجاد شده است پايگاه هايي نيز در كنار خليچ فارس و بحر خزر ايجاد خواهد شد.

رئيس مركز ملي اقيانوس شناسي اضافه كرد: البته محدوده كار مركز ملي اقيانوس شناسي درياي عمان نيست. همه درياها بايد تحت پوشش تحقيقاتي اين مركز قرار گيرند. تا كنون نيز چنين بوده و تحقيقات بسياري از سوي اين مركز در درياي خزر، عمان و خليج فارس صورت گرفته است. اندازه گيري جريانات دريايي، پارامترهاي فيزيكي، مطالعات رسوب شناسي و ... از جمله تحقيقاتي است كه به صورت بسيار شاخص در اين مركز انجام شده است.

دكتر "حاجي زاده ذاكر" تصريح كرد: در واقع وجود مركز ملي اقيانوس شناسي در تهران بدين معني نبوده است كه در تهران نشسته باشيم و كار تحقيقاتي صورت نگرفته باشد. 18 پروژه تحقيقاتي در مركز ملي اقيانوس شناسي اجرا شده يا در حال اجرا است. بسياري از اين پروژه ها در ابعاد بسيار وسيع و با تكنولوژي هاي جديد اجرا شده است. در واقع اين مركز با تحقيقات بسيار كارآمد و روزآمدي كه در سال هاي اخير انجام داده است به سمت و سوي يك مركز ملي حركت مي كند.

وي به برگزاري چندين دوره آموزشي در مركز ملي اقيانوس شناسي اشاره كرد و گفت: در سال 1384 بالغ بر 11 دوره آموزشي با حضور متخصصان داخلي و خارجي ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي برگزار كرده ايم. در چند ماه اخير نيز يك دوره آموزشي در زمينه مطالعات دريايي با استفاده از اساتيد خارجي برگزار شده است. همچنين دوره آموزشي در اين مركز در حال برگزاري است كه از اساتيد و متخصصاني از كشورهاي حاشيه در آن شركت كرده اند و استادي از دانمارك تدريس اين دوره را برعهده دارد. دوره ديگري نيز در هفته هاي آينده در زمينه مديريت جامع سواحل در مركز ملي اقيانوس شناسي برگزار مي شود.

رئيس مركز ملي اقيانوس شناسي اضافه كرد: مركز ملي اقيانوس شناسي در تامين امكانات لازم براي تحقيقات دريايي و اقيانوس شناسي، اندازه گيري هاي ميداني، مدلينگ ميداني، تربيت متخصصان اقيانوس شناسي حضوري فعال در صحنه هاي علمي كشور داشته و نقش خود را به خوبي ايفا كرده است.

وي به پروژه مدلينگ امواج درياهاي ايران به عنوان يكي از تحقيقات مركز ملي اقيانوس شناسي اشاره كرد و گفت : اين تحقيق مشكل اساسي ايران در طراحي سازه هاي دريايي را مرتفع خواهد ساخت.

دكتر "حاجي زاده ذاكر" يادآور شد: مركز ملي اقيانوس شناسي دو بار به عنوان رياست منطقه اي اقيانوس هند انتخاب شده است كه اين مورد نيز به خوبي نشان مي دهد اين مركزي از اعتبار ملي و بين المللي برخوردار است. اگر رشد اين مركز را با رشد ديگر مراكز علمي مقايسه كنيم مشخص خواهد شد كه رشد مركز ملي اقيانوس شناسي بسيار چشمگير بوده است.

وي اضافه كرد: يكي از راه هاي توفيق مركز ملي اقيانوس شناسي حمايت هاي مالي است كه اگر اين حمايت ها در سال هاي آتي صورت گيرد اين مركز در تحقيقات دريايي فعال تر از گذشته خواهد بود و احداث سه پايگاه تحقيقاتي در كنار آبهاي كشور را به تحقق مي رساند.