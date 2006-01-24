جلسه مديرعامل پرسپوليس با مربيان تيم هاي پايه نيمه تمام ماند / سبزي راهي بيمارستان شد

به گزارش خبرنگار" مهر" جلسه محمدحسن انصاريفرد با مربيان تيم هاي پايه پرسپوليس صبح امروز درمحل اين باشگاه برگزارشد. مجيد سبزي سرمربي تيم نوجوانان كه درجلسه حضورداشت به اتفاق كمك خود درحال خروج از باشگاه بود كه دچارحمله قلبي شد. به دنبال وخيم شدن اوضاع جسماني سبزي، سايرمربيان كه درجلسه حضورداشتند به اتفاق محمدحسن انصاريفرد جلسه را رها كردند تا وي را به بيمارستان برسانند.

سرمربي تيم فوتبال نوجوانان پرسپوليس بلافاصله به بيمارستان خاتم الانبياء (ص) منتقل و دربخش مراقبت هاي ويژه بستري شد. پزشكان معالج سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس هنوز در مورد وضعيت جسماني وي اظهار نظري نكرده اند.