پيروزي محافظه كاران و پايان سلطه 12 ساله ليبرال ها در كانادا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، پل مارتين 67 ساله (Paul Martin) نخست وزير سابق كانادا روز سه شنبه پيروزي "استفان هارپر" رقيب خود در انتخابات را كه قول داده روابط كانادا با آمريكا را افزايش دهد، پذيرفت و به وي تبريك گفت.

Stephen Harper

مارتين در جمع خبرنگاران اظهار داشت : من تلفني با هارپر صحبت كردم و به وي تبريك گفتم. مردم كانادا وي را براي حكومت بر كشورشان انتخاب كردند.

درحاليكه هارپر سياستمدار 46 ساله از اهالي شرق كانادا توانست در انتخابات پيروز و به نخست وزيري اين كشور انتخاب شود، براي داشتن حمايت 155 كرسي لازم جهت به دست آوردن اكثريت در مجلس با مشكلاتي روبه رو است و بايد متحداني را براي حكومت و حفظ قدرت پيدا كند.

اين درحاليست كه احتمال دارد كانادا با يك دوره جديد از ناپايداري روبه رو شود.

هارپر در انتخابات قول داده بود كه ماليات هاي مصرف را كاهش دهد و روابط كانادا با آمريكا را بهبود بخشد.

برپايه اين گزارش، روز دوشنبه براي دومين بار در 18 ماه گذشته، مردم كانادا براي شركت در انتخابات دولت جديد اين كشور در پاي صندوق راي حاضر شدند .

اين انتخابات پس از آن برگزار مي ‌شود كه دولت مارتين به اتهام فساد مالي اعتبار خود را از دست داد .

نمايندگان "مجلس عوام " كانادا اوائل آذرماه جاري با 171 راي موافق در برابر 133 راي مخالف به حزب "ليبرال" پل مارتين كه در 12 سال گذشته قدرت را در اين كشور در دست داشت، راي عدم اعتماد دادند و دولت كانادا پس از 18 ماه زمامداري با راي عدم اعتماد پارلمان اين كشور از قدرت بركنار شد .

شادي مردم براي پيروزي محافظه كاران در كانادا

اين در حالي است كه مارتين 17 ماه پيش از آن نيز به خاطر رسوايي مالي مجبور به كناره ‌گيري از قدرت در كانادا شد و مسئوليت دولت اين كشور را به هم حزبي خود سپرد .

منازعه بر سر عملكرد دولت كانادا از آنجا آغاز شد كه سال گذشته در گزارشي فاش شد كه كابينه مارتين يكصد ميليون دلار كانادا ( 81 ميليون دلار آمريكا) براي تبليغ طرح وحدت كانادا در دهه 90 به شركت هايي داده كه شركاي تجاري حزب ليبرال بودند .