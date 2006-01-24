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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۶

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي در گفتگو با "مهر" :

گردهمايي معاونان فرهنگي دانشگاه آزاد برگزار مي شود

گردهمايي معاونان فرهنگي دانشگاه آزاد برگزار مي شود

جلسه معاونان فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي 26 تا 28 بهمن ماه با حضور معاونان فرهنگي دانشگاه هاي آزاد برگزار مي شود.

دكتر "محمد مهدي مظاهري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: بررسي عملكرد سال حوزه فرهنگي، بررسي برنامه هاي جديد براي سال آينده و برگزاري كارگاه هاي آموزش فرهنگي به صورت كلان نگر از جمله رئوس برنامه هاي جلسه معاونان فرهنگي دانشگاه آزاد است.

وي اظهار داشت: همچنين در اين جلسه ها كه به مدت سه روز در پايان بهمن ماه برگزار مي شود از شخصيت هاي مهم فرهنگي و اجتماعي كشور به منظور استفاده از تجربيات و تبادل اطلاعات دعوت به عمل آمده است.

دكتر "مظاهري" ابراز اميدواري كرد تا با برنامه ريزي هاي فرهنگي و بررسي آن در روزهاي  جلسه معاونان فرهنگي، دانشجويان اين دانشگاه را كه تاثيري مستقيم بر روي جامعه و فرهنگ آن خواهند داشت، به سمت فرهنگي بهتر حركت داد.

کد مطلب 281628

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