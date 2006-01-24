گردهمايي معاونان فرهنگي دانشگاه آزاد برگزار مي شود

دكتر "محمد مهدي مظاهري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: بررسي عملكرد سال حوزه فرهنگي، بررسي برنامه هاي جديد براي سال آينده و برگزاري كارگاه هاي آموزش فرهنگي به صورت كلان نگر از جمله رئوس برنامه هاي جلسه معاونان فرهنگي دانشگاه آزاد است.

وي اظهار داشت: همچنين در اين جلسه ها كه به مدت سه روز در پايان بهمن ماه برگزار مي شود از شخصيت هاي مهم فرهنگي و اجتماعي كشور به منظور استفاده از تجربيات و تبادل اطلاعات دعوت به عمل آمده است.

دكتر "مظاهري" ابراز اميدواري كرد تا با برنامه ريزي هاي فرهنگي و بررسي آن در روزهاي جلسه معاونان فرهنگي، دانشجويان اين دانشگاه را كه تاثيري مستقيم بر روي جامعه و فرهنگ آن خواهند داشت، به سمت فرهنگي بهتر حركت داد.