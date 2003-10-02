كالاهاي ايراني به 158 كشور جهان صادر مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير بازرگاني امروز درحاشيه مراسم افتتاحيه سومين نمايشگاه بين المللي صنعت با بيان اين مطلب گفت:دست يابي به توسعه صنعتي و توليد كالا با كيفيت مطلوب و قابل رقابت در بازارهاي جهاني اولويت برنامه هاي توسعه در زمينه تجارت كشور است.

محمد شريعتمداري به رشد 20 درصدي صادرات غير نفتي كشور اشاره كرد و افزود:با افزايش مبادلات تجاري ايران با كشورهاي اسلامي و همسايه ميزان مبادلات در سه سال اخير37 درصد افزايش يافته است.

شريعتمداري ميزان مبادلات ايران و تركيه را يك ميليارد و 300 ميليون دلار اعلام كرد.

وي اين ميزان مبادلات با تركيه را ناكافي دانست و بر گسترش فعاليتهاي تجاري از جمله منسوجات و صنايع غذايي تاكيد كرد.

شريعتمداري آلمان را بزرگترين شريك تجاري ايران در سال جاري اعلام كرد و گفت:همكاريهاي سياسي واقتصادي خوبي بين دو كشور در جريان است.

وزير بازرگاني افزود با همكاريهايي كه با آلمان داشتيم هم اكنون در 90 شركت كارهاي صنعتي قابل قبولي را ارائه مي كنيم و اميدواريم در آينده با استفاده ازبيمه ريسك سرمايه گذاري وحمايت صندوق ضمانت صادرات ايران شاهد رشد بيشترصنايع كشورباشيم.