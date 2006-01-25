آزاد راه تهران - كرج 4 برابر ظرفيت كار مي كند

عطاءالله رباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در كرج ، افزود: به دليل وابستگي شهروندان كرج و اشتغال بسياري از آنان در كانونهاي توليدي و اقتصادي پايتخت و نيز قرار گرفتن شهرستان كرج در مسير 12 شهر و استان كشور ، روزانه 180 هزار سفر در اين مسير صورت مي گيرد.

وي خاطر نشان كرد: درصورت ادامه روند فعلي تردد خودروها ، اين بزرگراه رفته رفته با مشكلات بي شماري مواجه خواهد شد كه رفع اين مشكلات نياز به تلاش دو چندان دارد.

رباني ادامه داد: 700 هزار سفر روزانه در اين مسير بايد در چند بخش آزاد راه تهران - كرج ، جاده مخصوص و جاده قديم تقسيم شود و البته در سالهاي اخير مترو با اختصاص بيش از 100 هزار سفر روزانه گامهاي مثبتي براي كاهش حجم مسافرت در اين مسير برداشته است.

معاون فني و عمراني فرمانداري كرج اظهار داشت: وجود كارخانجات و تردد كاميون ها و وسايط نقليه سنگين نيز از ديگر مواردي است كه از جذابيت سفرهاي عمومي خودروهاي سواري درمسيرهايي غير از اتوبان كاسته است.

وي تصريح كرد: راهكارهاي لحظه اي نمي تواند ما را از بحران قفل شدن مسير حركت و اوج ترافيك در اين آزاد راه برهاند، بلكه بايد در كنار رفع مشكلات موجود در هر سه مسير يعني آزاد راه، مخصوص و قديم به اجراي يك طرح اساسي در آينده بينديشيم.

رباني ادامه داد: جاده مخصوص از مدتها قبل در دست تعريض است اما به دليل عدم تملك توسط شهرداري كرج و اجراي عمليات توسط شهرداري تهران هنوز نيمه كاره باقي مانده است .

به گزارش "مهر"؛ آزاد راه تهران - كرج در سال 54 براي استفاده روزانه حداكثر55 هزار وسيله نقليه به بهره برداري رسيد ؛ اما هم اكنون بدون هيچ تغيير ساختاري ، در هر روز مورد استفاده حدود 200 هزار خودور قرار مي گيرد و 700 هزار شهروند در اين مسير جابجا مي شوند.