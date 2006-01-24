طرح كاهش آلودگي هوا سال آينده اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، اجراي اين طرح شامل جايگزين كردن خودروهاي فرسوده و گازسوز كردن خودروهاي عمومي ، افزايش سرانه فضاي سبز و انتقال كارخانجات آلاينده به خارج از شهر است.

بر اساس برنامه چهارم توسعه كشور ، تا پايان سال 85 سرانه فضاي سبز شهرستان كرج بايد از 3 متر به 8 متر افزايش يابد.

همچنين بيش از 80 درصد خودروهاي شهرستان كرج بايد به سوخت CNG مجهز شده باشند. اين در حالي است كه خودروهاي حمل و نقل عمومي از جمله اتوبوس هنوز در اين كلانشهر گاز سوز نشده اند.

شهرستان كرج به دليل محصور بودن در كوهستان به خصوص در شمال شهرستان در برخي روزهاي سال در مرز اضطرار قرار مي گيرد.

به گزارش مهر ، كرج به رغم آنكه در گذشته اي نه چندان دور ييلاق تهران و باغ شهر محسوب مي شده است ، هم اكنون هفتمين شهر آلوده كشور است.