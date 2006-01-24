دوران غربت قرآن سپري شده است// آنگاه كه امت اسلامي از قرآن فاصله گرفت انحطاط آن شروع شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" حداد عادل كه صبح امروز در آئين اختتاميه بيست و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم نيروهاي مسلح سخن مي گفت افزود: تفاوت اسلام با مسيحيت كليسايي امروز در اين نكته است كه اروپا و غرب دين را به معنايي مي فهمد و مي پسندد كه منحصر به رابطه قلبي و اعتقادي فرد و خدا مي شود در حالي كه اسلام بر پايه اين ريشه استوار است و داراي احكام سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تعليم و تربيت است.

رئيس مجلس تصريح كرد: قرآن به بركت انقلاب اسلامي روز به روز در جامعه ما بيشتر مطرح مي شود و دوران غربت آن كه صرفا به عنوان وسيله اي تشريفاتي در حاشيه قرار داشت سپري شده است .

حداد عادل ادامه داد: امروز به بركت رهبري هاي امام خميني (ره) و ايثار شهيدان و همت ملت مسلمان ايران، قرآن از حاشيه به متن آمده و اساس زندگي ما قرار گرفته است.

وي ادامه داد: همه مردم مسلمان جهان سزاوار فراگيري و عمل به قرآن هستند اما نيروهاي مسلح كه بايد در هنگامه خوف و خطر جان خود را بر سر ايمان و هدف و دفاع از تماميت ارضي خويش تقديم نمايند بيش از همه محتاج آشنايي و انس با قرآن هستند.

حداد عادل تاكيد كرد: هر كوششي براي ترويج فرهنگ قرآني در سطح نيروهاي مسلح به جا، به هنگام و ستودني است.

رئيس مجلس در ادامه سخنانش تصريح كرد: حقيقت قرآن نزد خداوند كريم است و اين كتاب تكميلي از آسمان حقيقت و معنويت و ملكوت اعلاي به زمين نازل شده است تا سعادت بشريت را تضمين نمايد.

وي با اشاره به اينكه خداوند قرآن را با زبان و بيان فصيح و در قالب هنر جلوه داده است تا انسان بهتر بتواند با آن رابطه برقرار نمايد اظهار داشت: وقتي حقيقت با زيبايي همراه شود موثر و دلنشين مي شود و حقيقتي كه از زيبايي بي بهره ماند مطلوب واقع شده و بسا سخن ناروا و غير حقي كه در قالب زيبا عرضه مي شود و جاي سخن حق را مي گيرد.

وي با تاكيد بر اين كه مسلمانان در طول تاريخ تلاش كرده اند قرآن را در زيباترين صورت ارائه دهند خطاب به قاريان قرآن حاضر در جلسه گفت: تلاش شما براي زيباتر خواندن قرآن تلاشي در جهت اراده خداوند و حركت در مسيري است كه خداوند بنا نهاده و مكمل تركيب زيبايي و معنويت است

حداد عادل ادامه داد: وقتي قاري قرآن را دلنشين و زيبا مي خواند احساس يگانگي با حقيقت قرآني و معنويت بيشتر شده و قلوب انسانها تحت تاثير قرار مي گيرد و جا دارد از كساني كه قرآن را به شيوه هنري ترويج مي كنند و مايه اثرگذاري بيشتر آن در جوامع انساني مي شوند تقدير كرد.

رئيس مجلس در عين حال متذكر شد كوشش براي ارايه تصويري زيبا از قرآن مقدمه كار است تا انسانها با حقيقت قرآن آشنا شده و اين كتاب آسماني در ميان تك تك افراد جامعه موثر واقع شود.

حداد عادل گفت: اگر اهتمام ما به اين مرحله متوقف شود كه قرآن را فقط بخوانيم و بنويسيم اما پا را از آن فراتر ننهيم يقينا به آنچه كه خواست خداوند است نايل نخواهيم شد و نورانيت اين كلام وحي را درك نخواهيم كرد.

وي از قرآن به عنوان سرچشمه لايزال ايماني و فكري و فرهنگي براي امت اسلام ياد كرد و با اشاره به هراس دشمنان دين از استفاده مردم از اين رودخانه زلال حكمت خاطر نشان كرد: آنگاه كه امت اسلامي از قرآن فاصله گرفت انحطاط آن شروع شد و با بازگشت به اين كتاب آسماني به دوران اعتلاي خويش بازگشت و اكنون نيز اگر ما با معارف قرآني آشنا شويم سطح درك ديني ما اعتلاء مي يابد.

رئيس مجلس ادامه داد هر جا كه قرآن غريب تر باشد ميدان براي جانشين كردن مطالب غير ديني به نام دين بازتر مي شود و اگر قصد داريم كه با خرافات ، تحجر و مطالب سخيفي كه به نام دين در جامعه عرضه مي شود مقابله كنيد بايد به سراغ قرآن، نهج البلاغه، صحيفه سجاديه و معارف اهل بيت عصمت و طهارت برويم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي قرآن را منشا الهام و انديشه خواند و ادامه د اد حقيقت قرآن اين است كه هم به جنبه هاي فردي و عبادي توجه دارد و هم جنبه هاي اجتماعي را براي سعادت بشريت در نظر گرفته است و فقط به تهذيب نفس فردي اهتمام ندارد بلكه در عين حال به جنبه هاي اجتماعي و سياسي نيز توجه دارد كه اين جامعيت امتياز اسلام است.

حداد عادل در ادامه گفت: اسلام دين اعتدال و جامعه است و قرآن منشا وجود دين در عرصه هاي اجتماعي و اين رابطه دين با سياست و حاكميت بيش از هر چيز باعث هراس و دلهره دشمنان شده و آنها تلاش مي كنند كه اين رابطه را قطع كنند.

وي در خاتمه ابراز اميدواري كرد كه با اهتمام مسلمانان جهان به جنبه هاي اجتماعي دين در كنار جنبه هاي فردي آن، دشمنان را از رسيدن به هدف پليد خويش مايوس نمايند.

پيش از سخنان رئيس مجلس ،حجت الاسلام و المسلمين سيد محمود علوي رئيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران به ارائه گزارشي درباره برگزاري مسابقات قرآني نيروهاي مسلح پرداخت.

وي گفت: ويژگي ارتش تنها مقابله با دشمن نبود بلكه اين نيرو با الهام از قرآن آموزه هاي ديني را سلاح خود نمود و با بصيرت بر دشمنان اسلام و ايران پيروز شد.

علوي با تاكيد بر اينكه ارتش جمهوري اسلامي نيروهاي بسياري را در رشته هاي مختلف قرآني رشد و پرورش داده است افزود: هر ساله مسابقاتي در موضوعات مختلف قرآني و به ميزباني يكي از نيروهاي مسلح كشور برگزار مي شود كه ارتش نيز در آن حضور فعالانه داشته و دارد اما اين دوره از مسابقات به ميزباني ارتش و با حضور 201 شركت كننده برگزار شد.

بيست و پنجمين مسابقات سراسري قرائت قرآن كريم ويژه نيروهاي مسلح روز يكشنبه هفته جاري با حضور محمد حسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در سالن همايش هاي كوثر سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي گشايش يافت و امروز با اهداي جوايز چهل و دو تن از برگزيدگان اين دوره از مسابقات پايان يافت.