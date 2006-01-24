مصرف لبنيات باعث تاخير ابتلا به بيماريهاي استخواني مي شود

دكتر سيد علي كشاورز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه سالمندان نيز نيازمند تعادل تغذيه اي هستند، افزود: مشكلاتي نظير بي دنداني در دوره سالمندي موجب عدم توانايي مصرف برخي از مواد غذايي مغذي نظير سبزيجات و ديگر مواد غذايي كه نياز به جويدن دارد مي شود كه در صورت عدم توجه به آن باعث سوء تغذيه در آنها مي شود.

وي با بيان اينكه قطع رابطه با ديگران در سنين سالخوردگي در تغذيه تاثير نامطلوب دارد، گفت: سالمنداني كه به تنهايي زندگي مي كنند ممكن است قادر به تهيه غذا نباشند و يا ممكن است با وجود اينكه در بين ديگر سالمندان زندگي مي كنند غذاهاي در نظر گرفته شده مطابق با سليقه آنها نباشد كه اين امر نيز مي تواند موجب ايجاد مشكلات تغذيه اي شود.

اين متخصص تغذيه افزود: ورود به دوره سالمندي مي تواند موجب اختلال در زمينه هضم و جذب مواد غذايي مصرفي در آنها شود چون در اين دوره ممكن است به علت وجود مشكلاتي توليد فاكتور مهم موجود در بخش داخلي معده متوقف شود كه عدم توجه به آن به تدريج موجب ايجاد ضايعات عصبي در آنها مي شود .

وي تصريح كرد: اغلب سالمندان به علت شب بيداري ميزان مصرف مايعات را كاهش مي دهند كه اين كاهش در افرادي مبتلا به فشار خون مي تواند باعث افزايش فشار خون و بروز مشكلات ديگر شود.

كشاورز با بيان اينكه ابتلاي زنان به بيماري چربي خون به علت ترشح هاي هورمون هاي خاص زنان 10 سال ديرتر از مردان اتفاق مي افتد، يادآور شد: در سالمنداني كه دچار چربي خون هستند بايد تا حد امكان مصرف چربي ها به ويژه چربي جامد و حيوانات موجود در گوشت گوسفند و گوساله محدود و بيشتر از مرغ يا ماهي استفاده شود.

اين متخصص تغذيه به علت بروز اغلب مشكلات استخواني در سالهاي پيري، مصرف لبنيات در سالمندان را بسيار مهم دانست و گفت: وقوع يائسگي در دوران سالمندي زنان فرآيند بروز مشكلات استخواني در اين افراد سريعتر مي كند بنابراين با وجود دوره هاي بارداري و شيردهي براي زنان نياز بدن به كلسيم بيشتر خواهد بود.

