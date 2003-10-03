استقلال اهواز بدنبال چند مربي سرشناس خارجي

به گزارش خبرنگار "مهر" ، مسوولين اين تيم با مربيان سرشناسي از هلند، برزيل و انگليس تماسهايي داشتند و حتي مديرعامل استقلال اهواز درهمين خصوص سفري به امارات متحده داشت و شرايط اين مربيان را بررسي كرد و قرار است پس از بررسي شرايط مربيان مورد نظر ، گزينه نهائي پس از ديدار خانگي اين هفته استقلال اهواز مقابل پرسپوليس معرفي شود.

بر همين اساس گفته مي شود چند مربي داخلي هم در ليست مسوولين باشگاه استقلال اهواز قراردارند كه البته شانس مربيان خارجي بيشتر از گزينه هاي داخلي است.

دراين ميان نام چند مربي قديمي بيشتر از بقيه سر زبانهاست كه اصغر شرفي مربي سابق تيم برق شيراز يكي از آنهاست. شرفي درباره پيشنهاد مربيگري استقلال اهواز به همكار ما گفت: تا اين لحظه مسوولين استقلال اهواز تماسي با من نداشتند و تمام صحبتها در حد مطالبي است كه در مطبوعات مطرح است. البته اگر بطور رسمي پيشنهادي مطرح شود حتما آن را بررسي مي كنم و با در نظر گرفتن تمامي جوانب امر تصميم مي گيرم چون با تجربه اي كه در برق شيراز داشتم نمي خواهم دوباره درگير يكسري مسائل حاشيه اي شوم.