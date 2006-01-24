احترام به تماشاگر تئاتر گام آينده ماست / نظم در جشنواره امسال از ازدحام جلوگيري كرده است

" مهدي يوسفي كيا " مدير هماهنگي تالارهاي نمايشي، در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، ضمن بيان مطلب فوق افزود:" اصلاح كردن افراد ( راهنمايان تالارها) كار ساده اي نيست و نيازمند زمان است."



وي همچنين با اشاره به اين كه طي يك سال گذشته سعي شده است احترام به تماشاگر سر لوحه كار راهنمايان تالار باشد ،تصريح كرد:"ما اما امسال با برنامه ريزي كه از قبل از جشنواره انجام داده بوديم سعي كرده ايم با ايجاد نظم از ازدحام تماشاگران جلوگيري كنيم."



مسئول هماهنگي تالارهاي نمايشي، همچنين در كم بودن مشكلات جشنواره امسال در رويايي با تماشاگران نسبت به سالهاي قبل نيز توضيح داد : " از حدود 4 ماه پيش سعي كرديم با نصب پايه در ورودي سالنها و راهنمايي صحيح تماشاگران به داخل تالار از هجوم تماشاگران جلوگيري كنيم و همه افراد با ارائه بليت به راحتي وارد سالن شوند. "



وي همچنين با اشاره به حضور راهنمايان خانم مقابل هر تالار و خوش آمد گويي به تماشاگران افزود : " طبق گفته همه علاقمندان تا پيش از اين چنين برخوردهايي با تماشاگر صورت نمي گرفته و برخورد با تماشاگران درست نبوده است."



يوسفي همچنين در مورد علت سرو صداهايي كه هنگام اجرا از راهروها و پشت صحنه برخي نمايشها شنيده مي شود و طي ايام جشنواره موجب ايجاد نارضايتي گروهها شده است، خاطر نشان كرد : " ما به كارگاه دكور هم تذكر داده ايم كه هنگام اجراي نمايش از ساخت و ساز دكور جلوگيري كنند، اما به هر حال، ايام جشنواره است و در واقع مواردي مجبور هستند دكور را آماده كنند البته اين به ندرت پيش مي آيد ."



وي در ادامه گفت : " برخي تالارهاي ما مانند چهار سو با اين مشكل مواجه نيستند، اما برخي تالارها به دليل مجاورت با كارگاه دكور در طول جشنواره با اين مشكلات مواجه اند. البته بخشي از سرو صداها به عدم رعايت كردن تماشاگران و رهگذران راهروها بر مي گردد. اين تماشاگران كه معمولا از خانواده تئاتر هم هستند متأسفانه سكوت را هنگام عبور از كنار سالن اجرا رعايت نمي كنند."

مسئول تالارهاي نمايشي همچنين برخي سرو صداهاي هنگام اجرا را ناشي از اعضاي خود گروه در پشت صحنه دانست.



وي در پاسخ به اين كه آيا مشكلات جشنواره تئاتر امسال دررويارويي با مخاطبان به خاطر استقبال كمتر تماشاگران نيست؟ متذكر شد : " اصلا اين طور نيست و به نظر من امسال هم مخاطبان تئاتر زياد هستند، طي روزهاي اول و دوم جشنواره معمولا آمار تماشاگران كمتر از سالهاي قبل است اما از روز مياني جشنواره به ميزان استقبال تماشاگران افزوده مي شود به طوري كه روز گشذته (روز چهارم) نيز ما با تماشاگران زيادي در مجموعه تئاتر شهر مواجه بوديم و تالار چهار سوي ما ميزبان 250 تماشاگر هنگام اجراي نمايش جاده بود. من معتقدم به خاطر برنامه ريزي و ايجاد نظم است كه ازدحام تماشاگران به چشم نمي آيد."



مدير هماهنگي تالارهاي نمايشي همچنين خاطر نشان كرد: " برنامه ريزي جشنواره تئاتر فجر امسال در بخش اجرايي و هماهنگي بهتر از سالهاي قبل بوده و همين موجب كم شدن مشكلات ما شده است كه دراين باره جا دارد ازهمكاري مسئولان جشنواره تشكر كنيم ."









