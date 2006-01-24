موج شديد سرما در شرق اروپا؛ جنگ گاز ادامه دارد /80 نفر قرباني شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، در حاليكه شركت "گاز پروم" روسيه اوكراين را به عدم ارسال تمامي گاز براي كشورهاي شرق اروپا متهم مي كند، موج شديدي از سرما تمامي كشورهاي اين منطقه را فراگرفته كه تاكنون 80 قرباني برجاي گذاشته است.

لهستان با داشتن 27 قرباني بالاترين ميزان كشته شدگان از موج سرما را در مدت سه روز گذشته به خود اختصاص داده است. درجه برودت هوا شب ها تا 32 درجه زير صفر در برخي از نقاط كشور مي رسد.

برودت سرما در لهستان 23 ژانويه

فهرست كلي قربانيان زمستان تاكنون در شرق اروپا به 150 نفر رسيده است.

به گفته پليس لهستان، نزديك به نيمي از اين كشته ها از افراد بي خانمان بوده اند كه بين 35 تا 50 سال داشته و در زير نور ستارگان شب را به صبح مي رساندند.

اين درحاليست كه شبكه راه آهن نيز با اختلالات بسيار زيادي روبرو شده است.

در اوكراين نيز ميزان جان سپردگان سرما افزايش يافته است؛ 24 نفر در شرق و جنوب كشور به دليل سرماي قطبي كه از شمال روسيه آمده است، جان سپردند.

60 هزار نفر در اوكراين به علت خرابي در سيستم گرمايش شهر در سرما به سر بردند؛ كاهش ناگهاني درجه هوا به 30 درجه سانتيگراد زير صفر در برخي از مناطق اوكراين رسيده بود.

اين درحاليست كه 12 روس ازجمله هفت نفر از ساكنان شهر مسكو و يك سرباز منطقه "سنت پترزبورگ" در چند روز گذشته در مسكو جان سپردند.

ازسوي ديگر، 9 نفر در شرق روماني جايي كه درجه هوا به 28 درجه سانتيگراد زير صفر رسيده ، جان سپردند.

حدود 12 نفر ديگر نيز به بيمارستان منتقل شدند؛ شبكه برق رساني و قطار نيز از كار افتاده است؛ وضعيت ترافيك جاده اي نيز به علت بارش شديد بهمن با مشكل روبرو شده است.

ازسوي ديگر، در بخش هاي شرقي آلمان نيز كه صبح امروز به 20 درجه زير صفر رسيده، چهار نفر جان سپردند؛ در ميان آنها نيز يك زن 74 ساله بود كه در برابر يك منزل در منطقه "ليپزيگ" به خواب ابدي فرو رفته بود.

در شمال و شرق تركيه نيز بارش برق راه هاي اتصالي و شبكه هاي برق رساني به 3هزار و 700 روستا را قطع كرده است.

در استانبول نيز حدود 2 هزار مامور براي باز كردن ترافيك ايجاد شده مشغول فعاليت هستند.

در اسلواكي نيز در اثر برودت شديد هوا ، مركز هسته اي "تملين" (Temelin) به دليل خرابي چندين ساعت از شبكه قطع شد.