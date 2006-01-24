واكنش تند ونزوئلا به اظهارات توهين آميز يك سناتور آمريكايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مك كين سناتور جمهوريخواه آمريكا روزيكشنبه در گفتگو با تلويزيون فاكس نيوز درباره اطمينان آمريكا به تامين نفت از كشورهاي خارجي اظهار داشت : ما بهتر است آسيب پذيريهاي اقتصاد و زندگي مان را

درك كنيم ، وقتي كه ما به ديوانه هاي ونزوئلايي وابسته هستيم .



خوزه وينسنت رانگل معاون رياست جمهوري ونزوئلا در واكنش به اظهارات مك كين كه به احتمال بسيار يكي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2008 است، اظهارداشت كه " وي مي تواند به جهنم برود ".



وي همچنين اظهارداشت : شايد كاري در آمريكا ندارد كه چنين اظهاراتي را بيان مي كند ".



ونزوئلا كه پنجمين كشوربزرگ صادركننده نفت در جهان است مانند ايران ،عضوسازمان كشورهاي صادر كننده نفت " اوپك " است كه 15 درصد نفت آمريكا را تامين مي كند . روابط واشنگتن و هوگو چاوز رئيس جمهوري چپ گراي ونزوئلا پس از انتخاب وي در سال 1998 ، به سرعت رو به وخامت رفت .



اغلب بين آمريكا و ونزوئلا اظهارات زننده اي به خاطر انقلاب سوسياليستي هوگو ، روابط نزديكش با كوبا كه از دشمنان آمريكا در منطقه محسوب مي شود و انتقاد وي از سياستهاي خارجي واشنگتن ، رد و بدل مي شود .



هوگو چاوز انقلاب خود را مبارزه با سياست بازار آزاد آمريكا در منطقه آمريكاي لاتين خوانده است و همچنين واشنگتن را متهم به توطته براي ترور خود كرده است .

آمريكا نيز چاوز را متهم به دخالت در امور سياسي كشورهاي منطقه كرده است .