كتابهاي ايراني در تاجيكستان و افغانستان هم بازار دارد

وي درگفتگوبا خبرنگار كتاب مهر، افزود : پس از انقلاب و با رشد بالاي انتشار كتابهاي ادبي در كشور و به خصوص افزايش ميزان انتشار كتابهاي رمان و داستان اين كتابها به بازارهاي كشور هاي همسايه هم راه پيدا كرد و الان شاهد فروش كتابهاي ايراني در كتابفروشي هاي تاجيكستان و افغانستان هستيم .

مدير نشر معين در ادامه افزود : پس از انقلاب توجه بيشتري به ترويج زبان فارسي از طريق كتاب هاي رمان شده است و تلاش هايي هم دراين زمينه صورت گرفته است كه البته راضي كننده نيست و در اين رابطه هنوز كارهاي انجام نشده زياد است .

وي تصريح كرد : " مادر " اشاعه زبان فارسي ادبيات و رمان است و دولت بايد از اين پس توجه بيشتري به اين دو مقوله داشته باشد ، بايد سياست هاي حمايتي از نشر در اين حوزه هم گسترش يابد و براي ناشران تسهيلاتي را فراهم كننده كه بتوانند كتابهاي خود را به كشورهاي فارسي زبان صادر كنند .

اين ناشردرادامه خاطرنشان كرد : انتشاركتابهاي رمان و داستـان كوتاه پـس ازانقـلاب بـا هـيچ دوره اي درتاريخ كشور و حتي با كشورهاي همسايه ايران هم قابل مقايسه نيست و اين نشان از پيشرفت فرهنگي در كشور دارد .

وي در ادامه خاطرنشان كرد : نشر بين المللي ايران پس از انقلاب گسترش بيشتري يافته است و پيش از انقلاب در اين حد و با اين گستردگي كتاب به خارج از كشور صادر نمي شد .

رامسري در پايان به مهر ، خاطرنشان كرد : بايد در كنار توجه به كيميت انتشار كتابهاي ادبي به كيفيت هم توجه كنيم و اين مساله اي است كه گريبان نشر در كشور را گرفته است .