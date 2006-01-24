  1. هنر
  2. سایر
۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۴۷

مدير نشر معين در گفتگو با مهر :

كتابهاي ايراني در تاجيكستان و افغانستان هم بازار دارد

رامسري - مدير نشر معين ، گفت : در سالهاي پس از انقلاب كتابهاي چاپ شده در ايران به ترويج زبان فارسي در خارج از كشور منجر شده ، البته هنوز از اين ظرفيت براي گسترش زبان فارسي در منطقه و كشورهاي همسايه به طور كامل استفاده نكرده ايم .

وي درگفتگوبا خبرنگار كتاب مهر، افزود : پس از انقلاب و با رشد بالاي انتشار كتابهاي ادبي در كشور و به خصوص افزايش ميزان انتشار كتابهاي رمان و داستان اين كتابها به بازارهاي كشور هاي همسايه هم راه پيدا كرد و الان شاهد فروش كتابهاي ايراني در كتابفروشي هاي تاجيكستان و افغانستان هستيم .

مدير نشر معين در ادامه افزود : پس از انقلاب توجه بيشتري به ترويج زبان فارسي از طريق كتاب هاي رمان شده است و تلاش هايي هم دراين زمينه صورت گرفته است كه البته راضي كننده نيست و در اين رابطه هنوز كارهاي انجام نشده زياد است .

وي تصريح كرد : " مادر " اشاعه زبان فارسي ادبيات و رمان است و دولت بايد از اين پس توجه بيشتري به اين دو مقوله داشته باشد ، بايد سياست هاي حمايتي از نشر در اين حوزه هم گسترش يابد و براي ناشران تسهيلاتي را فراهم كننده كه بتوانند كتابهاي خود را به كشورهاي فارسي زبان صادر كنند .

اين ناشردرادامه خاطرنشان كرد : انتشاركتابهاي رمان و داستـان كوتاه پـس ازانقـلاب بـا هـيچ دوره اي درتاريخ كشور و حتي با كشورهاي همسايه ايران هم قابل مقايسه نيست و اين نشان از پيشرفت فرهنگي در كشور دارد .

وي در ادامه خاطرنشان كرد : نشر بين المللي ايران پس از انقلاب گسترش بيشتري يافته است و پيش از انقلاب در اين حد و با اين گستردگي كتاب به خارج از كشور صادر نمي شد .

رامسري در پايان به مهر ، خاطرنشان كرد : بايد در كنار توجه به كيميت انتشار كتابهاي ادبي به كيفيت هم توجه كنيم و اين مساله اي است كه گريبان نشر در كشور را گرفته است .

کد مطلب 281677

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها