امروز در تاريخ

آغاز هفته مبارزه با سرطان :



سرطان از جمله بيماري هايي است كه بشر امروز با پيشرفت كلاني كه در علم پزشكي كرده است هنوز نتوانسته است در ماني براي بر خي از انواع آن بيابد . در اين بيماري بر خي از سلولهاي بدن بصورت نامنظم و بدون تدبير خاص شروع به تكثير كرده و ميزان مرگ آن سلولها كاهش قابل ملاحظه اي مي يابد . در نتيجه اين فرآيند بيمار با مشكلات جسمي عمده اي روبرو شده و در صورت تشخيص ديرهنگام ، مرگ فرد مبتلا حتمي خواهد بود . همه ساله يك هفته با عنوان هفته مبارزه با سرطان در كشور به بيماران سرطاني اختصاص يافته است . با توجه به اهميت اين بيماري لازم است در خصوص پيشگيري از آن به افراد مختلف جامعه اطلاعات لازم داده شود . پزشكان براي جلوگيري از ابتلاي افراد به سرطان شيوه هاي مختلفي را پيشنهاد مي كنند كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد : سيگار نكشيدن ، پرهيز از رژيم غذايي كم چربي همراه با استفاده از مواد گياهي فراوان ، معاينه مرتب توسط پزشك و دندانپزشك ، توجه به هر برآمدگي و يا زخمي كه تمايل به التيام ندارد و به هر نوع تغييري در اعمال طبيعي بدن حساس باشد، پرهيز از ايستادن در مقابل تابش مستقيم و شديد نور خورشيد ، شناخت مواد سرطان زا و عدم استفاده از آنها در محيط كار و خانه و آزمايش منظم ترشح دهانه رحم (‌پاپ اسمير ) در هرماه .

اجراي مرحله دوم خلع يد

پس از ملي شد ن صنعت نفت كشور در حكومت دكترمصدق و گردن نهادن ديوان داوري لاهه به حق طبيعي وقانوني ايران در اداره وبهره برداري مستقل از سرمايه ملي خود در چنين روزي، مرحله دوم خلع يد از شركت نفت انگليس از منابع و مراكز نفتي انجام شد و اين صنعت حياتي از وجود استعمارگران انگليسي پاك شد.

آغازبه كار تلويزيون در ايران :



در چنين روزي در سال 1337 ه ش تلويزيون ملي ايران آغاز به كار كرد . راه اندازي تلويزيون در ايران خود كار سترگي است كه برخي تحولات بعدي از جمله گردش سريع اطلاعات را در كشور رقم زد .



روز ملي وحدت دو آلمان :





در چنين روزي در سال 1990 ميلادي دو آلمان بايكديگر متحد شدند . به طور خلاصه مي توان گفت از بين رفتن مرزهاي ارزشي كه درقالب دو بلوك شرق و غرب ظهور يافته بود و روي گرداني كشورهاي اروپاي شرقي از سلطه كشور شوروي سابق به برداشته شدن مرز افتراق دوآلمان و حذف ديوار برلين منجر شد . اين تغيير و تحولات موجب شد دوره نظام دو قطبي شكل يافته بعد از جنگ جهاني دوم به اتمام رسد . ديوار برلين درسال 1961 احداث شد. در اين زمان جدايي آلمان شرقي و غربي امري هميشگي به نظر مي‌رسيد. اما باظهور پروستاريكا و فرو پاشي كمونيسمي كه بيش از هفتاد سال انديشه هاي خود را در جهاني دو قطبي تزريق مي كرد دو آلمان زمان را مغتنم شمردند و در مسير اتحاد بر آمدند. خاطره فروريختن ديوار برلين خاطره اي است كه هيچ يك از اروپاييان آ ن را فراموش نخواهند كرد . در حقيقت اين اتحاد را نظام كمونيستي آلمان شرقي ، وابسته به بلوك شرق يا سوسياليستي انتخاب نكرد بلكه جريان تحولات تاريخي آن را تحميل كرد زيرا ديگر اين رژيم در دنيايي كه دروا زه هاي آن باز بود ، نمي توانست جايگاهي داشته باشد چنان كه همتايان اين نظام نيز به سرنوشت مشابه دچار شدند.اكنون برلين به جاي بن پايتخت آلمان واحد است.

روز تولد لويي آراگون :

لوئي آراگون شاعر بر جسته فرانسوي يكي از بنيانگذاران مكتب سوررئاليسم در ادبيات در چنين روزي در سال 1898 متولد شد. اوو آندره برتون ( در نقاشي ) پس از آنكه گروه سوررئاليست‌ها را در فرانسه راه اندازي كردند ، از سال 1931 به سوي مسائل اجتماعي و سياسي كشيده شدند . پس ازاين زمان مي توان در تمامي آثاروي نشاني خاصي از انديشه‌هاي اجتماعي سراغ گرفت . مجموعه اشعار بسيار معروفش مربوط به زمان مقاومت و اشغال فرانسه در جنگ جهاني دوم است. دل آزردگي ، چشمان الزا ، ديان فرانسوي و دل‌آزردگي تازه از مهمترين آثار او هستند .



تولد ليتسو چنگ :

چنگ انقلابي مشهور چين در چنين روزي در سال 1605 ميلادي به دنيا آمد . او آخرين پادشاه از سلسله مينگ را از قدرت خلع كرد .



تولد ميخاييل لرمانتوف :

