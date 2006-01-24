از قدرت گرفتن حماس هراسي نداريم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه معاريو، ايهود اولمرت قرار است در ادامه بگويد اسرائيل قوي تر از آن است كه از به قدرت رسيدن گروهي همچون حماس بهراسد.



به نوشته معاريو، اسرائيل از رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين مي خواهد براي خلع سلاح حماس تلاش بيشتري نمايد.

اين روزنامه افزود: اولمرت خواهد گفت كه اسرائيل از از نتيجه انتخابات فلسطين نمي هراسد، بلكه اميدوار است نتيجه آن هر چه كه باشد، اسرائيل را به جلو به پيش راند و فلسطيني ها را سرو سامان دهد.

اين سخنراني قرار است در كنفرانس امنيتي شمال تل آويو ايراد شود كه اولين سخنراني عمومي اولمرت پس از تصدي نخست وزيري موقت خواهد بود.

اين در حالي است كه رايس شب گذشته اعلام كرد در صورتي كه در انتخابات فلسطين گروه حماس قدرت را به دست گيرد، آمريكا برخي مشكلات را با اين گروه خواهد داشت.



انتخابات پارلماني فلسطين فردا چهارشنبه درسرزمين هاي فلسطيني درحالي برگزار مي شود كه براي نخستين بار حماس در آن شركت مي كند.

نظرسنجيها نشان مي دهد كه رقابت شديدي ميان جنبشهاي فتح و حماس جريان دارد.

آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي از پيروزي جنبش حماس در انتخابات بيمناك هستند، زيرا اين گروه موجوديت اين رژيم را به رسميت نمي شناسد و همواره بر راه ادامه مبارزه تا پيروزي تاكيد مي كند .

روز گذشته نيز نمايندگان پارلمان اروپا در بيانيه اي مداخله جويانه از جنبش حماس خواستند موجوديت رژيم نامشروع اسرائيل را به رسميت بشناسد.



رايس وزير امورخارجه آمريكا اعلام كرد پس از برگزاري انتخابات فلسطين، واشنگتن در رابطه با حماس داراي مشكلات متعددي مي شود، زيرا از ديدگاه ما حماس از گروههاي تروريستي محسوب مي شود.



نخست وزير انگليس نيز با ابراز نگراني از پيروزي احتمالي نيروهاي مقاومت در انتخابات پارلماني فلسطين گفت : اگر جنبش حماس دست از تروريسم(مقاومت) بر ندارد، براي كشورهاي غربي دشوار است كه با اين جنبش مذاكره نمايند،حتي اگر اين جنبش پس از انتخابات پارلماني به دولت تشكيلات خودگردان بپيوندد.