زمان برگزاري اولين جلسه كرسي هاي نظريه پردازي اعلام شد

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: جلسه هيات حمايت از برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره با رياست رئيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي هر دو هفته يكبار برگزار مي شود.

وي اظهار داشت: طي مذاكرات و بررسي هاي صورت گرفته در آخرين جلسه، زمان برگزاري اولين جلسه كرسي هاي نظريه پردازي نقد و مناظره مشخص شد. اين جلسه در تاريخ 16 بهمن ماه در تهران و همزمان در قم برگزار مي شود.

به گزارش "مهر"، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاون وزير علوم، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، معاون پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نمايندگان فرهنگستان علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در جلسات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي حضور دارند.