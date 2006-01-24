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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۴۷

/ اختصاصي "مهر" / از سوي معاون وزارت علوم ؛

زمان برگزاري اولين جلسه كرسي هاي نظريه پردازي اعلام شد

زمان برگزاري اولين جلسه كرسي هاي نظريه پردازي اعلام شد

دكتر "محمد باقر خرمشاد" از اعلام زمان و مكان اولين جلسه برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي خبر داد.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم  در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: جلسه هيات حمايت از برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره با رياست رئيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي هر دو هفته يكبار برگزار مي شود.

وي اظهار داشت: طي مذاكرات و بررسي هاي صورت گرفته در آخرين جلسه، زمان برگزاري اولين جلسه كرسي هاي نظريه پردازي نقد و مناظره مشخص شد. اين جلسه در تاريخ 16 بهمن ماه در تهران و همزمان در قم برگزار مي شود.

به گزارش "مهر"، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاون وزير علوم، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، معاون پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نمايندگان فرهنگستان علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در جلسات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي حضور دارند.

کد مطلب 281688

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