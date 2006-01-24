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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۵۲

به علت نداشتن پروانه تاسيس ؛

پذيرش بيمار در بيمارستان باهر ممنوع شد

پذيرش بيمار در بيمارستان باهر ممنوع شد

بر اساس ابلاغ وزارت بهداشت ، ادامه فعاليت بيمارستان باهر به علت نداشتن پروانه تاسيس ممنوع و غير مجاز اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس ماده 3 اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ومواد خوردني و آشاميدني وزارت بهداشت و درمان كشور موظف به تعطيل بيمارستان و معرفي متخلفان به مرجع قضايي است بنابراين معاونت سلامت اين وزارتخانه پذيرش بيمار توسط بيمارستان باهر را تعطيل اعلام كرد.

بر اساس اين گزارش، اداره كنندگان بيمارستان مكلفند از پذيرش بيمار جديد خودداري و نسبت به ترخيص و يا انتقال بيماران بر اساس اصول پزشكي اقدام كنند.

بر پايه اين گزارش، اورژانس تهران موظف به جلوگيري از ارجاع بيمار به بيمارستان مذكور و استفاده از ديگر بيمارستانهاي منطقه در موارد اورژانس شد.

همچنين ، دانشگاههاي علوم پزشكي تهران موظف به نظارت بر عدم پذيرش بيمار و ترخيص بيماران موجود و تعطيلي بيمارستان باهر شدند.

کد مطلب 281689

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