دبير كل سازمان ملل در خواست آمريكا را براي حضور در عراق رد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل روز گذشته در جمع سفراي كشورهاي عضو شوراي امنيت گفت : در پيش نويس جديد قطعنامه عراق ، آمريكااز سازمان ملل خواسته است كه نقش بيشتري در عراق ايفاء كند كه اين امر تحقق نخواهد پذيرفت .

بنابر اين گزارش اگر چه اكثريت اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل به طور تلويحي حمايت خود را از پيش نويس جديد پيشنهادي آمريكا ابراز كرده اند اما ديپلماتها معتقدند كه با توجه به اظهارات اخير كوفي عنان به نظر مي رسد كه هيئت پانزده نفره شوراي امنيت به اين پيش نويس راي مثبت ندهند .

از سويي كوفي عنان در مصاحبه اي با خبر نگاران اعلام كرد كه در پيش نويس اين قطعنامه به توصيه وي مبني بر تعيين يك حكومت موقت در عراق قبل از تدوين قانون اساسي و برگزاري انتخابات جديد در اين كشور توجهي نشده است .

بنابر اين گزارش از زمان دبير كلي كوفي عنان كه پنج سال از آن مي گذرد اين چندين باري است كه وي در موضوعات مهم با آمريكا مخالفت مي كند .

