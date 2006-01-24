لايحه متمم قانون بودجه 1384 تصويب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزئيات لايحه متمم قانون بودجه 84 مصوب كردند به منظور تامين كسري اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي در زمينه پرداخت به هنگام حقوق و مزايا، عيدي، ديون سال هاي گذشته و ساير هزينه هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف و تامين كسري يارانه ها و ساير موارد مندرج در اين قانون اجازه داده مي شود اقدام هاي لازم در قالب تبصره ها و موارد زير انجام گيرد.

در تبصره يك اين لايحه آمده است كه در بند ب تبصره 2 قانون بودجه سال 84 كل كشور بعد از عبارت ماليات علي الحساب، عبارت علي الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال 1384 اضافه مي شود.

همچنين بر اساس تبصره 2 درآمد هاي مندرج در قانون بودجه سال 1384 كل كشور به شرح جدول شماره 1 اصلاح مي گردد كه بر طبق اين جدول آمده است: منابع موضوع بند تبصره 11 بر اساس برآورد سال 1384، 5800000 ميليون ريال و بر اساس پيشنهاد جديد 4398000 ميليون ريال و جمع سال 1384، 10198000 ميليون ريال خواهد بود.

پنج درصد ماليات عملكرد موضوع بند تبصره 11 قانون بودجه سال 1384 كل كشور بر اساس برآورد سال 1384، 18125400 ميليون ريال، بر اساس پيشنهاد جديد 1374400 ميليون ريال و جمع سال 1384، 31869400 ميليون ريال خواهد بود.

منابع موضوع علي الحساب سود سهم دولت بند د تبصره 11 قانون بودجه بر اساس پيشنهاد جديد 28682000 و بر اساس جمع سال 1383، 28682000 ميليون ريال خواهد بود.

همچنين بر اساس تبصره 3 به منظور تامين هزينه هاي پرسنلي و مطالبات شاغلين و بازنشستگان پنج هزار و هشتصد و پنجاه و يك ميليارد (35851000000000) ريال و تامين كسري يارانه هاي مورد نياز به شرح جدول شماره (3) پيوست اين قانون مبلغ ده هزار و نهصد و هفتاد و سه ميليارد (10973000000000) ريال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به رديفهاي مربوط به قانون بودجه سال 1384 كل كشور اضافه مي شود تا وفق مقررات مربوط هزينه شود.

بر اساس تبصره 4 مبلغ شش هزار ميليارد (6000000000000) ريال از كسري اعتبارات هزينه اي قانون بودجه سال 1384 كل كشور از محل جابه جايي ساير اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي مالي قانون ياد شده تامين خواهد شد.

همچنين بر اساس تبصره 5 به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود بدهي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي و منطقه اي و شركت هاي برق منطقه اي و توانير و شركت هاي گاز سراسر كشور به دولت جمعا به مبلغ دو هزار و سه ميليارد (2003000000000) ريال بابت طرحهاي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل رديف درآمدي 310402 منظور در قسمت سوم (الف) قانون بودجه سال 1384 كل كشور و متقابلا بدهي نيروهاي نظامي و انتظامي معادل رقم فوق به شركتهاي فوق الذكر را از محل رديف 503822 قسمت چهارم (ب) قانون بودجه سال 1394 كل كشور به صورت جمعي - خرجي تسويه نمايد.

تبصره 6 - در اجراي مفاد بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان مشمول حكم موضوع بند (ت) تبصره (1) قانون مزبور در مورد پرداخت ماليات عملكرد سال 1384 به صورت علي الحساب (هر ماه يك دوازدهم رقم مصوب) نمي شود.

همچنين پاراگراف هفتم بند ژ تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 كل كشور به شرح زيراعلام شد.

كميته برنامه ريزي شهرستان مكلف است حداقل پانزده درصد از سرجمع اعتبار تملك دارايي هاي شهرستان را به اين امر اختصاص دهد. در صورت عدم جذب مابقي اعتبار به ساير پروژه هاي همان شهرستان اختصاص مي يابد.

همچنين موسسه كار و تامين اجتماعي به جدول شماره 10 پيوست قانون بودجه سال 1384 كل كشور حكم ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي شود.

بر اساس اين گزارش طي مصوبه ديگري مجلس در اين لايحه سقف اعتبارات مذكور در بند ث تبصره 12 قانون بودجه سال 1384 از محل اعتبارات 503285 جدول اعتبارات استاني قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 به 2500000000000 تغيير يابد.