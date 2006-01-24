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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۵۳

براي اولين بار در كشور

نمايشگاه سالانه طراحي در كرج برگزار مي شود

اولين نمايشگاه سالانه طراحي كشور به منظور ارتقاء جايگاه هنري اين رشته با همكاري آموزشگاه هاي خانه هنر و آفرينش در كرج برگزار مي شود .

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين خصوص به خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" در كرج گفت : تاكنون يك هزار و 35 اثر از سراسر كشور به دبيرخانه نمايشگاه ارسال شده كه 360 اثر ، توسط هيئت داوران پذيرفته شده و در نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت .

علي اكبرشيركوند افزود : داوريهاي آثار ، توسط اساتيد برجسته هنرهاي تجسمي ازجمله كريم نصر ، جمشيد حقيقت شناس ، خسرو خسروي و حسن موريزي نژاد انجام مي شود .

وي خاطر نشان كرد : هدف اصلي برگزاري نمايشگاه ، پر كردن خلأ موجود در هنرهاي معاصر دراين زمينه است ؛ زيرا به دليل توجه نكردن به جايگاه طراحي ، اين هنر مهجور واقع شده است .

شيركوند تصريح كرد : جايگاه واقعي نقاشي ايراني به عنوان هنر خلاق ، مبتكر و صاحب انديشه به دليل بي توجهي به سرعت ارائه آموزش تكنيكهاي مختلف ، پايين آمده و به نظر مي رسد برگزاري چنين نمايشگاههايي بتواند منجر به اصلاح اين روند شود .

به گزارش مهر اين نمايشگاه در سه مكان نگارخانه جلوه اداره جديد فرهنگ و ارشاداسلامي كرج ، هنرستان هنرهاي زيباي پسران و نگارخانه ارشاد درخيابان دكتر همايون برگزار مي شود .

نمايشگاه سالانه طراحي ، روز 8 بهمن با حضور معاونان وزيران ارشاد ، جمعي از مسئولان اداره ارشاد استان تهران و هنرمندان كشوري افتتاح مي شود و روز چهارم اسفند به كار خود پايان خواهد داد .

برترين هاي اين نمايشگاه ، روز 26 بهمن ماه در سالن كتابخانه اميركبير كرج معرفي خواهند شد .

کد مطلب 281695

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