نمايشگاه سالانه طراحي در كرج برگزار مي شود

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين خصوص به خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" در كرج گفت : تاكنون يك هزار و 35 اثر از سراسر كشور به دبيرخانه نمايشگاه ارسال شده كه 360 اثر ، توسط هيئت داوران پذيرفته شده و در نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت .

علي اكبرشيركوند افزود : داوريهاي آثار ، توسط اساتيد برجسته هنرهاي تجسمي ازجمله كريم نصر ، جمشيد حقيقت شناس ، خسرو خسروي و حسن موريزي نژاد انجام مي شود .

وي خاطر نشان كرد : هدف اصلي برگزاري نمايشگاه ، پر كردن خلأ موجود در هنرهاي معاصر دراين زمينه است ؛ زيرا به دليل توجه نكردن به جايگاه طراحي ، اين هنر مهجور واقع شده است .

شيركوند تصريح كرد : جايگاه واقعي نقاشي ايراني به عنوان هنر خلاق ، مبتكر و صاحب انديشه به دليل بي توجهي به سرعت ارائه آموزش تكنيكهاي مختلف ، پايين آمده و به نظر مي رسد برگزاري چنين نمايشگاههايي بتواند منجر به اصلاح اين روند شود .

به گزارش مهر اين نمايشگاه در سه مكان نگارخانه جلوه اداره جديد فرهنگ و ارشاداسلامي كرج ، هنرستان هنرهاي زيباي پسران و نگارخانه ارشاد درخيابان دكتر همايون برگزار مي شود .

نمايشگاه سالانه طراحي ، روز 8 بهمن با حضور معاونان وزيران ارشاد ، جمعي از مسئولان اداره ارشاد استان تهران و هنرمندان كشوري افتتاح مي شود و روز چهارم اسفند به كار خود پايان خواهد داد .

برترين هاي اين نمايشگاه ، روز 26 بهمن ماه در سالن كتابخانه اميركبير كرج معرفي خواهند شد .