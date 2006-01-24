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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۰۰

ثبت نام عضويت در صندوق ذخيره فرهنگيان آغاز شد

ثبت نام عضويت در صندوق ذخيره فرهنگيان آغاز شد

ثبت نام فرهنگيان داوطلب عضويت در موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان از اول بهمن ماه جاري در ادارات آموزش و پرورش سراسر كشور آغاز شده و تا آخر ارديبهشت سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، آن دسته از فرهنگياني كه تاكنون موفق به عضويت در صندوق ذخيره فرهنگيان نشده اند و مايل به عضويت در اين موسسه هستند از اول بهمن ماه تا پايان ارديبهشت سال 85 فرصت دارند تا نسبت به تكميل فرم ثبت نام به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند.

بنابراين گزارش ، آن دسته از فرهنگيان بازنشسته عضو صندوق كه مايل به استمرار عضويت خود در موسسه هستند يك ماه قبل از بازنشستگي طي تكميل فرم هاي مخصوص كه نزد واحدهاي تعاون و رفاه ادارات آموزش و پرورش موجود است مي توانند همچنان  عضو صندوق باقي بمانند و ضمن برخورداري از مزاياي حضور در موسسه از خدمات  و تسهيلات شركت هاي تابعه نيز بهره مند گردند.

در اين گزارش آمده است: فرهنگياني كه از مهر سال 74 ( زمان تاسيس ) به عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان درآمده اند و در پايان شهريور امسال بازنشسته شده اند ظرف مدت 10 سال به طور ميانگين حدود 4 ميليون و 200 هزار ريال از طريق فيش حقوقي پرداخت كرده اند كه در زمان بازنشستگي به طور ميانگين 17 ميليون و 600 هزار ريال دريافت مي كنند.

تاكنون حدود 974 هزار نفر به عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان درآمده اند و 203 هزار نفر بازنشسته نيز با موسسه تسويه حساب نموده اند.

کد مطلب 281696

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