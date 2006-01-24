ثبت نام عضويت در صندوق ذخيره فرهنگيان آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، آن دسته از فرهنگياني كه تاكنون موفق به عضويت در صندوق ذخيره فرهنگيان نشده اند و مايل به عضويت در اين موسسه هستند از اول بهمن ماه تا پايان ارديبهشت سال 85 فرصت دارند تا نسبت به تكميل فرم ثبت نام به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند.

بنابراين گزارش ، آن دسته از فرهنگيان بازنشسته عضو صندوق كه مايل به استمرار عضويت خود در موسسه هستند يك ماه قبل از بازنشستگي طي تكميل فرم هاي مخصوص كه نزد واحدهاي تعاون و رفاه ادارات آموزش و پرورش موجود است مي توانند همچنان عضو صندوق باقي بمانند و ضمن برخورداري از مزاياي حضور در موسسه از خدمات و تسهيلات شركت هاي تابعه نيز بهره مند گردند.

در اين گزارش آمده است: فرهنگياني كه از مهر سال 74 ( زمان تاسيس ) به عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان درآمده اند و در پايان شهريور امسال بازنشسته شده اند ظرف مدت 10 سال به طور ميانگين حدود 4 ميليون و 200 هزار ريال از طريق فيش حقوقي پرداخت كرده اند كه در زمان بازنشستگي به طور ميانگين 17 ميليون و 600 هزار ريال دريافت مي كنند.

تاكنون حدود 974 هزار نفر به عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان درآمده اند و 203 هزار نفر بازنشسته نيز با موسسه تسويه حساب نموده اند.