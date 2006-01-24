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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۵۸

رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي در گفت و گو با"مهر" خبر داد:

خارجي ها تا پايان امسال 950 ميليون دلار ديگر در ايران سرمايه گذاري مي كنند

خارجي ها تا پايان امسال 950 ميليون دلار ديگر در ايران سرمايه گذاري مي كنند

رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي ايران اعلام كرد: سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در ايران تا پايان سال جاري به 950 ميليون دلار مي رسد كه طي چند سال اخير بي سابقه است.

محمد خزايي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت:  سيستم بانكي كشور، سرمايه هاي آورده شركت هاي خارجي تا پايان سال جاري را بالاي 950 ميليون دلار به سازمان سرمايه گذاري خارجي اعلام كرده است.

وي در عين حال تاكيد كرد: البته اين بخشي از سرمايه گذاري خارجي در ايران است كه سيستم بانكي آمارش را به ما اعلام مي كند و سرمايه گذاريهاي ديگري هم به غير از اين ميزان وجود دارد كه  بدين ترتيب  رقم فوق الذكر تا پايان سال كف آمار است.

خزايي در ادامه از افزايش جلب سرمايه گذاري خارجي به كشور طي ماههاي اخير خبر داد و اظهارداشت: هم اكنون سرمايه گذاري هاي خارجي كه  مجوز براي آنها صادر شده به حدود 5/2 ميليارد دلار رسيده است.

رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي ايران اذعان كرد: اين ميزان سرمايه گذاري خارجي جلب شده در آستانه شروع به كار در ايران هستند.

وي يادآور شد: سرمايه گذاري در پروژه ها روندي طولاني است كه در ايران در  آغاز كار هستيم. 

کد مطلب 281699

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