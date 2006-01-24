ربوده شدن دو مهندس آلماني در بيجي/ كشته شدن 4 نظامي آمريكايي در بغداد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع امنيتي عراق خبردادند كه مهاجمان مسلح ناشناس دومهندس آلماني را درمنطقه بيجي - 200 كيلومتري شمال بغداد- ربودند .

يك منبع در وزارت كشورعراق كه خواست نامش ذكر نشود، افزود:مهاجمان با لباس نيروهاي گارد ملي عراق دو مهندس آلماني را كه براي شركت مواد پاك كننده عرب كار مي كردند، به گروگان گرفتند.



سرگرد يوسف شهاب احمد معاون استاندارصلاح الدين خبر ربوده شدن دو مهندس آلماني در شهر بيجي را تاييد كرد.

خبر ديگر اينكه ارتش آمريكا در بيانيه اي خبر كشته شدن چهار تن از نيروهايش را در دو حادثه جداگانه در عراق تاييد كرد.

بيانيه مذكورمي افزايد : دو تفنگداردريايي ارتش آمريكا (مارينز) عصر روز گذشته در نزديكي پايگاهشان دراستان الانبار هدف گلوله مهاجمان قرار گرفته ودو نظامي ديگر نيز بر اثر انفجار بمب دست ساز در جنوب غرب بغداد جان خود را از دست دادند.

بدين ترتيب براساس آمار وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) تلفات نيروهاي اين كشور در عراق از زمان حمله به عراق به 2 هزار 239 تن رسيد .

آخرين گزارشها از عراق حاكيست تفنگداران دريايي ارتش آمريكا (مارينز) با حمايت نيروهاي ارتش عراق براي نهمين روز متوالي همچنان به عمليات نظامي موسوم به "دره سرباز"خود در استان الانبار در غرب عراق ادامه مي دهند.

ارتش آمريكا در بيانيه اي اعلام كرد : نيروهاي آمريكايي و عراقي درعمليات موسوم به "وادي جندي " (دره سرباز) توانستند مقادير زيادي مواد منفجره و سلاح هاي سبك ازمهاجمان كشف و ضبط كنند .

بيانيه مذكور مي افزايد: اين عمليات كه با هدف منزوي كردن شورشيان، متلاشي كردن شبكه هاي تروريستي و مصادره سلاح هايشان صورت گرفت، در روستاها و مناطق درامتداد رود فرات هم انجام شد .

براساس اعلام ارتش آمريكا، اين عمليات تاكنون منجربه انهدام 4 هزار و 300 گلوله خمپاره، گلوله توپ و مين و كشف 267 كيلوگرم مواد منفجره شده است.

ازعراق خبر مي رسد كه درحملات پراكنده در شهرهاي كركوك و بغداد يك شهروند عراقي كشته و چهار تن ديگر مجروح شدند.

مسئول پليس شهر كركوك گفت : در انفجار بمب دست ساز كه خودرو گشتي نيروهاي پليس را مورد هدف قرارداد، يك شهروند كشته و سه تن ديگر زخمي شدند.

در بغداد يك منبع وزارت كشور گفت : يك شهروند عراقي بر اثر انفجار بمب دست ساز در منطقه كوي وحدت در مركزبغداد زخمي شد.