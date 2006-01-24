دارايي هاي خارجي ايران با رشد قيمت طلا افزايش يافت

ابراهيم شيباني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" گفت:اين درحالي است كه بدهي هاي خارجي ايران كاهش و وضع كشور بهتر شده است.

وي همچنين اظهارداشت: بازگشايي LC در مناطق آزاد همچنان در دستور كار بانك هاي كشور قرار دارد.

رييس كل بانك مركزي در ادامه با تاكيد بر اين كه نظارت دقيقي بر طراحي تمام اسكناس ها در كشور وجود دارد ، گفت: همچنين طراحي اسكناس بايد به تاييد تمام مقامات كشور برسد.

شيباني در خصوص مشكلات اسكناس هاي 2 هزار و 20 هزار ريالي توضيح داد: تنها اسكناس هاي 20 هزار ريالي را از نو حكاكي كرديم.

به گزارش مهر در روزهاي اخير بحث انتقال دارايي هاي خارجي كشور از مباحث جنجال برانگيز بوده است و اين در حالي است كه تاكنون اطلاعات بسيار كمي در خصوص نحوه نگهداري اين دارايي ها منتشر شده است.

اين گزارش حاكي است كه دارايي هاي خارجي ايران تنها به صورت ارز نگهداري نمي شود و اين نكته اي است كه در خيلي از تحليل ها مورد توجه قرار نمي گيرد و بايد اشاره كرد كه ارزهاي مختلف تنها بخشي از سبد دارايي هاي خارجي كشور را تشكيل مي دهد.

ارزهاي گوناگون از جمله دلار،يورو و ين ،طلا،اوراق قرضه و سهام شركت ها از جمله مواردي است كه مي تواند جزء دارايي هاي خارجي كشور محسوب شود.

بنابر اين گزارش مقامات بانكي كشور متناسب با تحولات بازار اقدام به تغيير تركيب دارايي هاي خارجي كشور مي كنند كه از جمله اين تحولات مي توان به افزايش قيمت طلا اشاره كرد.

با توجه به اين كه بخشي از دارايي هاي خارجي ايران به صورت طلا نگهداري مي شود با افزايش قيمت اين كالا اولا ارزش دارايي هاي كشور افزايش مي يابد و ثانيا سهم طلا در سبد دارايي هاي خارجي نيز با افزايش مواجه مي شود.