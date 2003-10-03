چهره شهر تهران در آستانه ماه رمضان متحول خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با بيان اين مطلب افزود : در برنامه هاي متعدد نيمه شعبان امسال فعاليتهاي مردمي افزايش يافته كه تزئين هاي ويژه خيابان 28 كيلومتري وليعصر (عج) و ديگر بزرگراهها و خيابانها برگزاري 28 نمايشگاه سايبان منتظران و 18 محفل انس با قرآن كريم ، حركت كاروان هاي ورزشي با ستاني كاران در معابر ويژه شهر، از جمله اين برنامه ها است.

رحيم مشايي برنامه هاي جشن هاي نيمه شعبان امسال را پر رونق تر از سال هاي گذشته خواند و با تاكيد بر خروج از سيستم سازماني و جلب مشاركتهاي مردمي در برنامه هاي فرهنگي و هنري ادامه داد : 2 همايش تخصصي درباره ابعاد وجودي حضرت صاحب الزمان (عج) و 12 مراسم سخنراني از جمله برنامه هاي فرهنگسراها در ايام نيمه شعبان است كه به موضوعاتي نظير انتظار، آخر الزمان و سيما ، مسيحيت صهيونيستي ، نمودها و نمادها شاخصهاي جامعه منتظر ، تشريفات بين نفي و اثبات ، استراتژيهاي انتظار خواهند پرداخت .

وي گفت : استفاده از شعارهاي روان ، ساده ، مردمي و گويا در تزئين هاي شهر در ايام نيمه شعبان و همچنين تشكيل تحريريه فرهنگي ، هنري انتظار مراسمي نور افشاني در نقاط مختلف شهر ، تهيه و پخش بيش از 80 برنامه از شبكه هاي مختلف صدا و سيما برگزاري مسابقه مردمي بهترين تزئين و مراسم هاي ويژه در 14 فرهنگسراي شهر تهران ، از جمله ديگر برنامه هاي اين سازمان در ايام نيمه شعبان است .

مشايي خاطر نشان كرد : در روز ولادت حضرت مهدي (عج) در 1800 مسجد شهر تهران برنامه هاي متنوعي برگزار خواهد شد .