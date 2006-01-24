تسهيلات با سود پايين در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد / مشايي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باقي مي ماند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر محمود احمدي نژاد در بازديد سرزده از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در جمع خبرنگاران در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي كشور گفت : وظيفه ما حمايت و حفظ ميراث فرهنگي تاريخي و طبيعي كشور است و بايد در اين جهت تلاش هاي بسياري صورت گيرد.

وي همچنين در ارتباط با وضعيت گردشگري در كشور گفت: براي حمايت بيشتر از بخش گردشگري دولت با ارائه تسهيلات و با سود پايين از بخش خصوصي حمايت خواهد كرد.

رئيس جمهوري در خصوص سرقت اشياء تاريخي و مفقود شدن 8 مهر تاريخي موزه ملي گفت: در اين زمينه اقداماتي انجام شده و نيروي انتظامي نيز فعال تر شده و سعي خواهيم كرد اين غارتها را به صفر برسانيم .

وي با تكذيب شايعه بركناري رحيم مشايي از رياست سازمان ميراث فرهنگي از سمت خود ، گفت: مشايي را خودم انتخاب كردم و انتخابم نيز درست بوده است. هر بخشي كه فعاليتش گسترده و درست باشد اين شايعات به وجود مي آيد.

احمدي نژاد در مورد تعديل برج جهان نما گفت: كمك هاي از سوي دولت صورت گرفته و موضوع حل شده و برج جهان نما كوتاه مي شود و با تعديل برج جهان نما ميدان امام اصفهان در فهرست ميراث جهاني در خطر قرار نخواهد گرفت.

وي همچنين در خصوص لغو سريع ممنوعيت فعاليت خبرنگار سي ان ان در ايران گفت: فرهنگ و نظام و انديشه ما با كشورهاي ديگر متفاوت است و فرهنگ ما حكم مي كند عذرخواهي ديگران را بپذيريم.

احمدي نژاد در پاسخ به اين سئوال كه چرا از اين فرصت براي ارتباط آسان تر خبرنگاران ايراني با مقامات كشورهاي ديگر استفاده نكرده ايد ، گفت: اينجا فرصت امتياز گرفتن نبود و گرفتن امتياز بايد از سوي ديپلماتهاي ما صورت گيرد.

رئيس جمهوري در حاشيه اين بازديد از كارگاه هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بازديد و از نزديك با هنرمندان اين حرفه گفتگو كرد و كاركنان اين سازمان نيز به بيان مشكلات و كمبودهاي خود پرداختند.