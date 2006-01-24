دعوت از نمايش هاي ضعيف خارجي، توهين به مخاطب ايراني است

اين كارگردان در گفت وگو با "مهر" افزود : " اگر شعار ما تئاتر براي همه است، پس بايد به همه تماشاگران احترام گذشته شود و به طور يكسان برخورد كنند."



وي با اشاره به اين كه آسيب شناسي جشنواره و مخاطب اين روزها، فقط واژه هايي شيك شده اند، افزود: "چرا وقتي كه بايد همه ما با هم منتظر در صف بايستم و به طور مرتب وارد سالن نمايش بشويم، ولي مي بينم نصف سالن پر از تماشاگر مخصوص است! اين تماشاگران چه كساني هستند؟ خودي هستند؟ "



محسن حسيني خاطر نشان كرد : " حتي اگر نماينده محترم مجلس، ميهمان ويژه تئاتر است، بايد او را از ميان تماشاگران منتظر عبور دهند تا شاهد شوق و ازدحام تماشاگران تئاتر باشد ."



وي گفت : " برخي تماشاگران براي ديدن يك نمايش بايد از ساعت 4عصر در سرما و كنار گيشه منتظر بمانند. چرا يك گيشه ديگر براي اين هنرمندان ايجاد نمي كنند؟"

اين كارگردان تئاتر از برخورد راهنمايان سالنهاي تئاتري با تماشاگران انتقاد كرد و افزود: " اين افراد بايد آموزش لازم را ببيند و نحوه برخورد درست با تماشاگران را ياد بگيرند. "



نبود بروشور براي نمايشهاي خارجي، بي احترامي به پيشكسوتان هنر، از جمله موارد ديگري بود كه محسن حسيني به عنوان انتقاد از ميزبانان جشنواره تئاتر فجر ياد آور شد و تصريح كرد : " چرا افرادي مانند حميد سمندريان و لوريس چكناوريان بايد هنگام ورود به سالن، مورد بي احترامي قرار گيرند؟ چرا بروشور مناسبي كه حاوي اطلاعات درستي از نمايشهاي خارجي است، به تماشاگران ايراني ارائه نمي شود؟"



وي همچنين حضور نمايشهاي ضعيف خارجي كه به بخش بين المللي جشنواره دعوت مي شوند را به نوعي توهين به شعور مخاطب ايراني قلمداد كرد و گفت: " اين نمايش هاي ضعيف از برخي كشورها مي آيند و در جشنواره تئاتر فجر اجرا مي شوند و مخاطب ما هم، ايستاده، براي آنها دست مي زنند و اين گروها هم فكر مي كنند شاهكار خلق كرده اند؟"