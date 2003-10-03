118 درصد سرقت هاي مسلحانه و 74 درصد قتل ها در تهران كشف شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي " مهر" سردار تقي زاده در حاشيه مراسم افتتاح اولين مركز مراجعين به آگاهي تهران بزرگ گفت : پليس آگاهي تهران بزرگ از اوايل سال 81 با ساختار و سازماندهي جديد آغاز به كار نموده و در طول يكسالي كه از ابلاغ سازمان و خط مش هاي جديد به پليس آگاهي تهران بزرگ گذشته هدفهايي همچون كسب رضايتمندي روز افزون مردم ، كشف علمي جرائم و روز آمد نمودن آگاهي كرده است .

وي از ديگر هدفهاي پليس آگاهي تهران بزرگ را محاصره جرائم و خنثي نمودن آنها با رعايت اولويتهاي ابلاغي ناجا دانست و گفت : صيانت از پرسنل و سلامت بيشتر آگاهي و دوري از مواضع تهمت و همچنين كار بردي كردن كليه اقدامات از جمله هدفهاي پليس آگاهي تهران در يك سال گذشته بوده است .

سردار تقي زاده ادامه داد : در جهت ايجاد رضايتمندي روز افزون و ايجاد اعتماد عمومي اقدامات فراواني انجام شده كه نمونه آن در تعيين تكليف چهار هزار موتور مانده از سالهاي قبل و 400 خودرو و دهها كاميون اموال و هزاران برگ سند ضمانتي و ايجاد ساز و كار" كميسيون استرداد اموال آگاهي" است .

وي با اشاره به اينكه آموزش و ترويج فرهنگ مردم مداري و خدمتگذاري و رعايت حرمت مردم مهمترين امر در دستگاههاي دولتي و آگاهي است افزود : آسانترين و ارزانترين راه رسيدن به هدف جلب رضايت و اعتماد مردم ، دور شدن از مواضع تهمت است كه در اولويت كارهاي آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است .

سردار تقي زاده با اشاره به اينكه اقداماتي در زمينه كشف علمي جرائم و روز آمد نمودن آگاهي انجام شده گفت : مركز تشخيص هويت پليس آگاهي از لحاظ سخت افزاري مجهز شده و از لحاظ نرم افزاري بر روي روشهاي كاري و معايب و موانع كار بررسيهاي فراواني انجام داده است تا روشهاي كاري اصلاح شود كه اولين محصول آن نظامنامه بررسي صحنه جرم است كه در دست ابلاغ است .

وي اظهار داشت : با ايجاد معاونت اطلاعات جنايي اقداماتي در امور جمع آوري بررسي اخبار و كنترل مجرمين با هماهنگي واحدهاي انتظامي و دادستان و سازمان زندانها برداشته شده و همچنين در طول ماههاي گذشته كليه اخبار مردمي عمده واصله از سيستم 110 بررسي و از آن پروندهاي مهمي تشكيل شده است ، همچنين با ايجاد مركز پشتيباني عمليات كه به طور كامل راه اندازي شده انتقال متهم با خودروهاي مخصوص به تمامي نقاط با ايمني انجام مي شود .

رييس آگاهي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ تاكيد كرد : بررسي صدها خبر مردمي واصله ، اعزام گشتها بر اساس نقشه وضعيتهاي جرائم و هدفمند كردن آنها ، ايجاد بانكهاي اطلاعات مجرمان سابقه دار و تعامل نزديك تر با مقامات قضايي و زندان باعث گرديده حلقه محاصره براي مجرمان تنگ تر شده و امكان مهار و خنثي نمودن جرائم بيشتر شود .

وي با اشاره به حذف بخشهاي زايد و بدون بازده در مركز آگاهي تهران بزرگ و توجه به اصل محصول محوري در فعاليتهاي اين مركز اظهار داشت : پليس آگاهي تهران بزرگ طي 6 ماهه اول امسال در اولويتهاي ابلاغي كشف جرم شامل سرقت مسلحانه ، قتل ، زور گيري و سرقت خودرو از شاخصه هاي ابلاغي به مراتب بالاتر رفته است بطوريكه در سرقت مسلحانه طي مدت مذكور 118 درصد كشف داشتيم كه حدود 4 برابر شاخص تعيين شده بوده است كه البته 84 درصد اين كشفيات مرتبت به جرايم امسال و مابقي متعلق به سالهاي گذشته و استانهاي ديگر است .

سردار تقي زاده همچنين ميزان كشف سرقت به عنف را طي 6 ماهه اول امسال 72 درصد اعلام كرد و افزود : كشف جرايمي مانند قتل 74 درصد و سرقت اتومبيل نيز 76 درصد بوده است همچنين در راستاي كنترل جرايم 10 نفر از مهمترين مجرمين 25 سال اخير علاوه بر دهها نفر ديگر در بازداشت آگاهي بسر مي برند.

به گفته وي ، طي امسال آگاهي تهران بزرگ با قاطعيت تمام با بيش از 15 مورد عمليات منجر به تير اندازي دهها مجرم را دستگير و طي يك ماهه اخير بيش از 15 قبضه اسلحه از مجرمان مسلح كشف كرد .

رييس آگاهي تهران بزرگ در ادامه تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر كسب اعتماد بيشتر مردم و نام گذاري امسال به نام نهضت خدمت رساني به مردم را ياد آور شد و افزود ، محيط 60 هزار متري آگاهي مركز و پراكندگي ساختمانها به عنوان عامل نارضايتي مراجعان و از سوي ديگر مراجعه روزانه 1860 نفر به آگاهي تهران را از دلايل احداث مركز مكانيزه مراجعان به اين مركز است . وي افزود : به خاطر اين مسائل افسران و كارگاهان آگاهي از كار ميداني بدور افتاده بودند و دررسيدگي به پروندها تمركز و سرعت لازم وجود نداشت كه البته پيش بيني مي شود با آغاز به كار اين مركز تعداد مراجعان آگاهي تا آخر فصل پاييز به يك سوم كاهش يابد .

