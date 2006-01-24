اكتشافات نفتي آمريكا در درياي خزر بي نتيجه ماند



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، شركت اكسون موبيل كه بزرگترين شركت انرژي جهان نيز محسوب مي شود، پذيرفت با پرداخت خسارت 50 ميليون دلاري به آذربايجان از پروژه هاي اكتشافات نفتي اين كشور كناره گيري كند.

بر اساس اين گزارش، مقامات شركت ملي نفت آذربايجان اعلام كردند، اكسون موبيل با پرداخت خسارت 50 ميليون دلار از دو حوزه نفتي دور از ساحل آذربايجان در درياي خزر كناره گيري كرد.

اين گزارش حاكي است، اين 50 ميليون دلار شامل 32 ميليون دلار براي كناره گيري از حوزه ظفر-ماشال و 18 ميليون دلار نيز براي خروج از حوزه نفتي نخجوان مي شود.

اين گزارش مي افزايد، در حاليكه نخستين چاه اكتشافي شركت اكسون موبيل در آذربايجان به ذخاير قابل برداشت نرسيده بود، قرار بود اين شركت فعاليت براي حفر دومين چاه اكتشافي را به زودي آغاز كند، اما اين شركت ترجيح داد از اين پروژه كناره گيري كند.