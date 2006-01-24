شكست تلاشها براي بركناري امير جديد كويت از قدرت/ نشست پارلمان براي دومين بار به تعويق افتاد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه العربيه اعلام كرد كه خاندان الصباح امروز با شيخ سعد عبدالله الصباح سالم الصباح به عنوان امير بيعت مي كنند.



از سوي ديگر، خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه مجلس امت كويت نشست عصر امروز خود را كه قرار بود براي بررسي بركناري امير كويت از قدرت برگزار كند، براي دومين بار به تعويق انداخت.



محمد جاسم الصقر از نمايندگان مجلس كويت پس از نشست نمايندگان و اعضاي كابينه اين كشور اعلام كرد كه نشست امروز بنا به درخواست شيخ صباح احمد الصباح نخست وزير به تعويق افتاد.



صقر افزود: اين تعويق به اين علت انجام شد كه شيخ سعد امير بيمار كويت درخواست زمان بيشتري براي اعلام موضع خود كرده است، اين امر پس از آن صورت گرفت كه منابع متعددي از تصميم وي براي كناره گيري از قدرت خبر داده بودند.

شب گذشته خبرگزاري فرانسه به نقل از يك مقام كويتي اعلام كرد كه "سعد عبدالله الصباح" امير جديد كويت قبول كرد كه از سلطنت كناره گيري كند.



اين مقام كويتي به خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت كه امير جديد كويت براي كمك به حل بحران فعلي در اين اميرنشين حاضر به كناره گيري از سلطنت شده است.

وي خاطرنشان كرد: "صباح الاحمد الصباح" نخست وزير كويت جانشين وي مي شود.



شوراي وزيران كويت شنبه در بيانيه اي از تصميم خود براي فعال كردن تدابير مربوط به بركناري شيخ سعدالعبدالله الصباح امير جديد كويت به علت وضعيت نابسامان جسماني وي خبر داده بود.



در بيانيه شوراي وزيران كويت آمده است كه اين شورا با ابراز تاسف عميق و اندوه خود از وضعيت جسماني و سلامتي شيخ سعد العبدالله السالم الصباح امير جديد كويت، تصميم گرفت تدابير قانون اساسي مقرر در ماده 3 اين قانون شماره 4 سال 1964 را درباره موروثي كردن حكومت در اين كشور به مرحله اجرا درآورد.



شيخ جابر الاحمد الصباح امير كويت 25 دي درسن 77 سالگي درگذشت.براساس قانون اساسي كويت، شيخ سعد عبد الله الصباح وليعهد پس از شيخ جابر ، امير جديد كويت شده بود.