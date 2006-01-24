درياي خزر بايد به عنوان پايگاه صلح و دوستي معرفي شود// عضويت ايران در پيمان شانگهاي مي تواند همكاريهاي دوجانبه و منطقه اي را گسترش دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزود: درياي خزر مي تواند بعنوان يك درياي نمونه در جهان از جهت مبادلات تجاري كشورهاي منطقه و صلح و دوستي ميان همسايگان مطرح باشد و كشورهاي حوزه اين دريا بايد تلاش خود را در اين جهت انجام دهند.

وي در ادامه افزود: شرط تحقق اين امر رساندن مسائل حقوقي درياي خزر به نقطه مطلوب بدون دخالت بيگانگان و همكاري كليه كشورهاي داراي حق در اين درياست.

آيت الله هاشمي رفسنجاني ظرفيت گسترش روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و قزاقستان را در زمينه هاي مختلف، وسيع عنوان كرد و گفت: دو كشور در ساليان اخير رشد قابل ملاحظه اي داشته اند و مي توانند با همكاري با يكديگر سرعت تحولات اقتصادي خود را مضاعف كنند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام سهم بخش خصوصي در گسترش روابط دو كشور را در حوزه تجاري و اقتصادي ناچيز خواند و تصريح كرد: جدي گرفتن توانايي هاي بخشهاي خصوصي و مشاركت دادن آنها در روابط ايران و قزاقستان مي تواند ثمرات خوبي براي مردم دو كشور به همراه داشته باشد.

ايشان همكاريها در بخشهاي ترانزيتي، نفت و انرژي را از حوزه هاي خوب براي همكاري دو كشور عنوان كرد و گفت: عضويت ايران در پيمان شانگهاي مي تواند همكاريهاي دوجانبه و منطقه اي دو كشور را نيز گسترش دهد.

آقاي سابيت تايروف در اين ديدار، روابط سياسي و اقتصادي دو كشور را مطلوب بيان كرد و گفت: دورنماي روابط تجاري و اقتصادي ميان جمهوري اسلامي ايران و قزاقستان بسيار روشن است.

سفير قزاقستان افزود: قزاقستان و ايران حوزه هاي بسياري براي همكاري دارند و روابط دو كشور در منطقه درياي خزر و آسياي ميانه مي تواند به عنوان يك الگو مطرح شود.