نمايشگاه كتاب محرم در كرج بر پا مي شود

به گزارش مهر ، اين نمايشگاه از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان كرج ، درمحل فرهنگسراي غدير محمد شهر و مدرسه شهيد براتي گرمدره برگزارمي شود . هدف از برگزاري اين نمايشگاه ارتقاء سطح كتابخواني جامعه و ترويج فرهنگ محرم و ارزشهاي انقلاب اسلامي عنوان شده است .

در اين نمايشگاه شش روزه كه همه روزه از ساعت 9 صبح تا پنج عصر داير است ، 500 عنوان كتاب با تخفيف 20 درصد در موضوعات سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، ادبي ، هنري، ديني و فلسفي ، ورزشي ، علمي و ... با محوريت موضوع قيام عاشورا و انقلاب اسلامي به معرض بازديد گذارده خواهد شد .