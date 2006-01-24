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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۳۲

نمايشگاه كتاب محرم در كرج بر پا مي شود

به مناسبت فرارسيدن ايام محرم نمايشگاه كتاب محرم از 12 تا 18 بهمن ماه در شهرستان كرج بر پا مي شود .

به گزارش مهر ، اين نمايشگاه از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان كرج ، درمحل فرهنگسراي غدير محمد شهر و مدرسه شهيد براتي گرمدره برگزارمي شود . هدف از برگزاري اين نمايشگاه ارتقاء سطح كتابخواني جامعه و ترويج فرهنگ محرم و ارزشهاي انقلاب اسلامي عنوان شده است . 

در اين نمايشگاه شش روزه كه همه روزه از ساعت  9 صبح تا پنج عصر داير است ، 500 عنوان كتاب با تخفيف 20 درصد در موضوعات سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، ادبي ، هنري، ديني و فلسفي ، ورزشي ، علمي و ... با محوريت موضوع قيام عاشورا و انقلاب اسلامي به معرض بازديد گذارده خواهد شد . 

 

کد مطلب 281745

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