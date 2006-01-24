عليرضا دبير به كميته انضباطي فدراسيون كشتي فراخوانده شد

رقابت هاي ليگ برتر سال 84 به پايان رسيده با اين حال هنوز پرونده برخي از قراردادها به دليل عدم پايبندي كشتي گيران و يا تيم ها به تعهدات خود بسته نشده و كميته انضباطي فدراسيون كشتي درحال بررسي آنهاست.