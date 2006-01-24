عليرضا دبير به كميته انضباطي فدراسيون كشتي فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" سازمان ليگ كشتي كشور طي نامه اي ازعليرضا دبيرمديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي سنگ آهن بافق دعوت كرد تا جهت رفع مشكل بابك نورزاد كشتي گير تيم سنگ آهن بافق يزد در مسابقات ليگ برتر سال 83 "جام پورياي ولي " در محل كميته انضباطي فدراسيون حضور يابد .
رقابت هاي ليگ برتر سال 84 به پايان رسيده با اين حال هنوز پرونده برخي از قراردادها به دليل عدم پايبندي كشتي گيران و يا تيم ها به تعهدات خود بسته نشده و كميته انضباطي فدراسيون كشتي درحال بررسي آنهاست.
به گزارش خبرگزاري "مهر" سازمان ليگ كشتي كشور طي نامه اي ازعليرضا دبيرمديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي سنگ آهن بافق دعوت كرد تا جهت رفع مشكل بابك نورزاد كشتي گير تيم سنگ آهن بافق يزد در مسابقات ليگ برتر سال 83 "جام پورياي ولي " در محل كميته انضباطي فدراسيون حضور يابد .
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