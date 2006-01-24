كارخانه روغن نباتي جهان به زنجان منتقل مي شود

رئيس اداره حفاظت از محيط زيست شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در كرج با اعلام اين خبر گفت : با وجود مشكل بودن انتقال واحدهاي صنعتي ، به دليل آلودگي ناشي از فعاليت كارخانه روغن نباتي جهان ، اين كارخانه به خارج از كرج منتقل مي شود.

نوذر حق شناس ادامه داد : احداث ساختمان جديد كارخانه روغن نباتي جهان در ابهر تا كنون 80 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و پيش بيني مي شود پيش از شروع نيمه دوم سال 85 عمليات انتقال اين كارخانه كامل شود .

وي خاطرنشان كرد : براي انتقال كارگران كارخانه روغن نباتي جهان به شهر صنعتي ابهر و نحوه استقرار و سكونت آنها در آنجا تمهيدات لازم در نظر گرفته شده است .

اين مسئول ، انتقال واحدهاي صنعتي به خارج از منطقه مسكوني را دركاهش معضلات محيط زيست شهرستان كرج بسيار مؤثر ارزيابي و افزود : انتقال كامل واحدهاي آلاينده صنعتي به خارج از كرج به فاصله گرفتن آب و هواي اين شهرستان از مرز اضطرار كمك شاياني مي كند .

به گزارش "مهر"؛ درحال حاضر ، كارخانه روغن نباتي جهان در منطقه چهارصد دستگاه كرج واقع است .