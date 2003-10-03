تيم واليبال ذوب آهن اصفهان منحل مي شود

حسن كفعمي ، مدير عامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار "مهر" ، با اعلام اين مطلب افزود : گرچه قديمي ترين تيم واليبال باشگاهي ايران هستيم ولي به دليل انجام كارهاي سليقه اي و بدور از مقررات و قوانين ، قادر به ادامه كار نيستيم .

كفعمي گفت : رئيس فدراسيون واليبال هميشه حق را به خود مي دهد و حداقل تا زمانيكه اين تفكر حاكم باشد و واليبال را مختص دو باشگاه صنام و پيكان بدانند ، ما قادر به همكاري نيستيم .

مدير عامل باشگاه ذوب آهن افزود : " بهزاد به نژاد" در سال گذشته با ما قرارداد 3 ساله بسته بود ولي آقاي يزداني خرم مي گويد كه او پاسور دوم تيم صنام است و بايد برگردد . دو بازيكن ديگر ما بنامهاي "مهران زارع" و "محسن عندليب" ، بدون اينكه سرباز باشند و يا دفترچه آماده به خدمت گرفته باشند ، به تيم پاس رفته اند . اين در حالي است كه اين دو نفر با ما قرارداد دارند و اگر هم سرباز باشند ، طبق فرمان مقام معظم رهبري و به دليل كسب عناوين قهرماني آسيا با تيمهاي نوجوانان و جوانان از خدمت سربازي معاف مي شوند .

وي در پايان تاكيد كرد : تا وضعيت بدين منوال باشد و بي قانوني و برخوردهاي سليقه اي بر فدراسيون واليبال حاكم باشد ، تيمي بنام ذوب آهن در واليبال ايران حضور نخواهد داشت .