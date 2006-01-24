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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۰۸

در پي لغو سفر هيات دولت به استان خوزستان؛

رئيس جمهور از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بازديد كرد

رئيس جمهور از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بازديد كرد

دكتر محمو احمدي نژاد رئيس جمهور صبح امروز و دنبال لغو سفر خود به استان خوزستان از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بازديد كرد.

 احسان جهانديده مدير كل دفتر امور رسانه هاي نهاد رياست جمهوري  در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: رئيس جمهوري ضمن حضور در اين سازمان از بخشهاي مختلف آن ديدار و ضمن گفت و گو با مسئولان و كارشناسان اين سازمان از نزديك در جريان روند امور و مشكلات و مسايل اين سازمان قرار گرفت.

رئيس جمهورقرار است در پايان اين ديدار در جمع مسولان و كارمندان اين سازمان در خصوص بررسي و چگونگي همكاري اين سازمان با نهادهاي ديگر و همچنين راهكارهاي مناسب در خصوص برنامه ريزي هاي دقيق تر به بحث و تبادل نظر بپردازد. 

کد مطلب 281753

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