هاشمي رفسنجاني از سفر مشهد فرا خوانده شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي عسگري در خصوص بازگشت روز گذشته هاشمي رفسنجاني به تهران، پيش از اتمام سفرش به مشهد اظهار داشت: آقاي هاشمي براي حضور در جلسه مهمي از سوي رهبري فراخوانده شد و به همين دليل يك روز زودتر و پيش از اتمام سفر به تهران بازگشت.

عسگري از علت فراخوانده شدن هاشمي رفسنجاني اظهار بي اطلاعي كرد اما در عين حال جلسه اي كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي آن فراخوانده شده را مهم خواند.

نائب رئيس كميسيون اصل 90 خاطر نشان كرد: اهداف سفر هاشمي به مشهد محقق شد. قرار بود در اين سفر بيمارستاني افتتاح و از بخش هاي صنعتي استان و قطعه سازي خودروها بازديد كنند كه اين برنامه ها انجام شد و در عين حال با علما و مسئولان شوراي تامين استان هم ديدار و گفتگو كردند.