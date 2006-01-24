نمايشگاه تازه هاي نشر گشايش يافت

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر در مشهد ، سيد جواد جعفري - مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي ، هدف از برپايي اين نمايشگاه ها را گسترش فرهنگ مطالعه و آشنا كردن افراد مختلف در حوزه نشر دانست و اظهار داشت : به نظر مي رسد زمان زيادي لازم است تا بتوان نشر را آن طور كه شايسته است به مردم معرفي نماييم .

وي افزود : يكي از اركان پيشرفت و تعالي جامعه ، توجه به ميزان انتشارات و توليدات نشر است و گسترش اين مقوله نيز منوط به ايجاد شرايطي جهت تشويق ، پشتيباني و دلگرمي مولفان است و بخصوص حمايت هاي (مالي) از مولفان در ترغيب آنان در ارائه انديشه ها و آماده سازي انديشه ها موثر است.

جعفري ، خاطر نشان كرد : علاوه بر مولفان ، بايد از ناشرين نيز حمايت شود و علي رغم اينكه به نظر مي رسد كار نشر بسيار ساده است اما بايد توجه شود كه اين مقوله ، پيچيدگي ها و ويژگي هاي خاصي دارد كه در ابتداي امر ساده به نظر مي رسند اما در حقيقت مشكلات فراواني در زمينه توليد و توزيع كتاب ، براي ناشران وجود دارد .

وي دهه فجر را فرصت خوبي دانست تا وزارتخانه ها و مراكز استانها ، تازه هاي نشر را به نمايش بگذارند و افزود : لازمه پيشرفت و گسترش حوزه نشر ، برپايي نمايشگاههاي بيشتر است تا مسئولين با آثار ناشرين آشنا شده و از آنها حمايت كنند .

وي با ذكر اين مطلب كه پيش بيني مي شود بعضي از آثار ارائه شده در نمايشگاه ، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اختيار كتابخانه ها و نهادهاي دولتي قرار گيرد افزود : بعد از تهران و قم ، خراسان در حوزه نشر سومين مقام را دارد و لازم است اين استان همه گونه حمايت و پشتيباني شود تا در حوزه نشر ، هميشه خبرهاي خوبي را براي علاقمندان داشته باشد.

در مراسم افتتاحيه نمايشگاه تازه هاي نشر محمد كاظم دبيري رئيس امور فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان ، كتابهاي ارائه شده در نمايشگاه را مربوط به ناشرين كل كشور دانست و عنوان كرد: كتابهاي موجود بيش از هفت هزار عنوان مي باشند كه در نيمه دوم سال 83 و نيمه اول سال 84 چاپ شده اند .

دبيري اظهار داشت : ترتيبي اتخاذ شده تا مدارس ، مساجد ، ناشرين و مسئولين كتابخانه ها از اين نمايشگاه بازديد كنند و فرمهاي خاصي در اختيار بازديد كنندگان بخش هاي دولتي و كتابخانه هاي عمومي قرار خواهد گرفت تا پس از درخواست كتابهاي مورد نياز اين گروه در حد وسع اين كتابها اهدا گردد.

به گزارش مهر ، نمايشگاه تازه هاي نشر از چهارم تا سي ام بهمن ماه در مجتمع فرهنگي و هنر امام رضا (ع) داير مي باشد .