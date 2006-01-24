تصويب قوانين بايد در حمايت از تجارت الكترونيكي باشد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، عباس پاليزدار افزود: در صورتي كه اين طرح توسط شوراي نگهبان تأييد شود، ميتوان گفت به نوعي از فعالان شركتهاي هرمي (گلدكوئيستي) حمايت مي شود شركتهاي داخلي را تهديد خواهد كرد.
وي تصريح كرد: با اجراي اين طرح درواقع ليدرهاي گلدكوئيست به بهانه ممنوعيت فعاليت اقتصاديشان در ايران، زيرمجموعههاي خود را رها كرده و از ايران خارج ميشوند و سعي ميكنند از آن سوي مرزها فعاليت زيرمجموعههاي خود را كنترل كنند.
رئيس امور زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به فعاليتهاي شركت هاي ايراني با استفاده از بازاريابي شبكه اي گفت: تعدادي از شركتهاي ايراني تلاش مي كنند تا فروش محصولات توليد داخلي را با استفاده از اين نوع بازاريابي، رونق بخشند كه از جمله آنها ميتوان به شركت هايي اشاره كرد كه در زمينه عرضه صنايع دستي فعاليت ميكند و من با آن ها آشنايي دارم.
پاليزدار خاطرنشان كرد: شايد بهتر باشد اين نوع فعاليتها را روي كالاهاي مصرفي و مورد نياز مردم نيز متمركز كنيم.
وي افزود: در بسياري از شركتهاي ايراني اين بستر فراهم است كه بتوان از طريق آنها كالاي مورد نياز مردم را عرضه كرده و به اقتصاد داخلي نيز رونق بخشيد.
رئيس امور زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس تأكيد كرد: فعاليت شركتهاي داخلي كه به عرضه و توليد كالاي داخي منجر ميشود، نبايد مشمول جرم اخلالگران اقتصادي شود.
پاليزدار درباره بررسي شوراي نگهبان درباره طرح اعمال مجازات اخلالگران اقتصادي گفت: شوراي نگهبان موضوع را به صورت عالي بررسي ميكند و پيشبيني ميشود طي اين هفته، نظر نهايي خود را اعلام كند.
وي گفت: در حالي كه اين روزها بحث پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) مطرح است، تصويب و تأييد اين طرح را حركتهاي مشابه آن ضمن سد راه ما را از چرخه تجارت الكترونيكي نيز عقب مي اندازد.
وي در پايان افزود: طرح جايگزين وزارت بازرگاني براي بازاريابي شبكه اي و توسعه تجارت الكترونيكي نيز در شرف تكميل است.
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