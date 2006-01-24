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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۴۸

در هفته مبارك غدير

بيش از 270 مرتبه قرآن كريم در حرم مطهر رضوي ختم شد

در هفته مبارك غدير بيش از 270 مرتبه كل قرآن كريم توسط زايرين و مجاورين بارگاه حضرت رضا (ع) ختم گرديد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه  "مهر" در مشهد،  در برنامه هاي متنوع معنوي و روحاني كه به همت واحد ختم تلاوت نور اداره آموزش علوم قرآن و حديث آستان قدس رضوي برگزار شدند جمع كثيري از زايرين و مجاورين شركت و ادعيه و اذكار الهي خود را به پيشگاه ائمه معصومين عليهم السلام  هديه نمودند.

 در اين برنامه ها كه با هدف گسترش فرهنگ قرآني در بين خانواده ها برپا شدند جمعا 270 مرتبه قرآن كريم ختم ، 1575 مرتبه دعاي جامعه كبيره ، 4186 مرتبه دعاي امين الله و 31900 مرتبه دعاي فرج قرائت گرديد.

همچنين قرائت 23154 مرتبه صلوات خاصه حضرت رضا (ع) و 784 ميليون و 699 هزار و 738 مرتبه ختم صلوات از ديگر توفيقات ا ين برنامه بود.

 

 

کد مطلب 281764

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