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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۰۰

معاون اول رئيس جمهور در ديدار سفير الجزاير ؛

تهران آماده گسترش همكاري ها با الجزاير در بخشهاي مختلف است

تهران آماده گسترش همكاري ها با الجزاير در بخشهاي مختلف است

معاون اول رئيس جمهور در ديدار سفير الجزاير در تهران از مواضع دولت الجزاير در حمايت از سياست هاي دولت ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي قدرداني كرد و گفت: تهران آماده گسترش همكاريها با الجزيره در بخشهاي مختلف است.

 به گزارش خبرگزاري "مهر" دكتر پرويز داودي با اشاره به مكالمه تلفني خود با احمد اويحيي نخست وزير الجزاير ابراز اميدواري كرد سطح مناسبات دوجانبه با توجه به موقعيت ممتاز ايران در خاورميانه و الجزاير در شمال آفريقا بيش از پيش توسعه يابد.

معاون اول رئيس جمهور همچنين از برنامه هاي عملي و كاربردي تهران براي پيشبرد اهداف كشورهاي عضو گروه پانزده خبر داد و ابراز اميدواري كرد اجلاس اين گروه كه در آينده نزديك در الجزاير برگزار مي شود، زمينه هاي توسعه و پيشرفت را در كشورهاي عضو فراهم آورد.

محمد الامين دراقي سفير الجزاير نيز با ابلاغ سلام نخست وزير الجزاير به معاون اول رئيس جمهور كشورمان، علاقمندي مسئولان عالي رتبه كشورش را براي توسعه همكاريها با ايران در بخشهاي مختلف اعلام كرد.

سفير الجزاير همچنين با اشاره به مواضع الجزاير در حمايت از ايران در موضوعات حقوق بشر و استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي تاكيد كرد: اين مواضع برخاسته از باورها و اعتقادات دولت و ملت الجزاير است.

کد مطلب 281770

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