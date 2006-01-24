حميد فرخ‌نژاد و هديه تهراني در "چهارشنبه‌سوري"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" به نقل از ستاد انتخاب فيلم برگزيده تماشاگران مستقر در خانه سينما، فيلم "چهارشنبه‌سوري" به كارگرداني اصغر فرهادي با امتياز نهايي 0417/4 و كسب 83/80 درصد آراي تماشاگران بالاتر از "به نام پدر" ابراهيم حاتمي‌كيا با 7542/3 امتياز و 08/75 درصد در رتبه اول فيلم‌هاي محبوب تماشاگران ايستاده است. "به آهستگي" مازيار ميري با 0538/2 امتياز و 07/41 درصد آرا، "ستاره مي‌شود" فريدون جيراني با 9206/1 امتياز و 41/38 درصد آرا و "جايي در دوردست" به كارگرداني خسرو معصومي با 8492/1 امتياز و 98/36 درصد آرا به ترتيب در رده‌هاي سوم تا پنجم ايستاده‌اند.

در بخش فيلم‌هاي خارجي "پنهان" ميشاييل هانكه همچنان با 86/76 درصد آرا و 8432/3 امتياز اول است و "سقوط" اليور هرشبيگل با 03/51 درصد، "يخ‌زده" با 07/34 درصد، "حريم خصوصي" با 07/27 درصد و "كريسمس مبارك" با 78/21 درصد آرا در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.