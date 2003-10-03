صهيونيست ها يك فلسطيني سالمند را در شهر رفح به ضرب گلوله به شهادت رساندند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع پزشكي فلسطين اعلام كردند : نيروهاي اسراييلي شب گذشته با حمايت چندين دستگاه تانك و خودورطي يك حمله گسترده منازل فلسطينيان را گلوله باران كردند .

بنابراين گزارش، درجريان گلوله باران منازل شهروندان فلسطيني منزل " سليم البيومي" 60 ساله در منطقه تل السطان تخريب شد .

به گفته منابع پزشكي چهار فلسطيني از جمله دو زن مسن براثرتركش گلوله هاي تانك به شدت زخمي شدند .

منابع امنيتي فلسطين نيزاعلام كردند كه هنوزمعلوم نشده كه چرا نظاميان اسراييلي به منزل البيومي يورش بردند اما يك منبع نظامي اسراييل ادعا كرده كه مبارزان فلسطيني مستقردرشهر رفح با خمپارهاي ضد تانك و بمب هاي دستي به مواضع ارتش اسراييل و شهرك هاي صهيونيست نيشين دراطراف اين منطقه حمله كرده بودند .

گفتني است از زمان آغاز انتفاضه دوم مسجد الاقصي در سپتامبر سال 2000 ميلادي 3500 نفر كشته شدند كه از اين تعداد 2615 نفر فلسطيني و 822 نفر اسراييلي هستند .