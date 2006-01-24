موضع معكوس سران ليكود در هرتزليا

به گزارش خبرگزاري مهر بنيامين نتانياهو رهبر حزب ليكود روز دوم بهمن در همايشي كه در هرتزليا در شمال تل آويو در سرزمين هاي اشغالي برگزار شد از دادن امتيازات به فلسطينيان به شرط كنارگذاشتن گزينه مقاومت از طرف گروههاي جهادي خبر داده بود.

جالب آنكه در اظهارات نتانياهو به اين نكته اشاره شده است كه اگر از ناحيه فلسطينيان شريك مناسبي براي صلح وجود نداشته باشد باز ما آماده ايم تا دست به يك سلسله عقب نشيني هاي يكجانبه از بخش ها و شهركهاي موجود در كرانه باختري رود اردن بزنيم .

اين سخنان از طرف رهبر حزب ليكود در حالي بيان مي شود كه چندي پيش رهبران اين حزب از برنامه ريزي شارون براي خروج از 90 درصد خاك كرانه باختري رود اردن و واگذاري آن به فلسطينيان شديدا انتقاد كرده بودند و در جديدترين موضعگيري سيلوان شالوم وزير خارجه مستعفي رژيم اسرائيل كه متعلق به حزب ليكود است از موافقت ايهود اولمرت جانشين شارون با شركت فلسطينيان قدس شرقي در انتخابات پارلماني شديدا انتقاد كرده بود .

با توجه به چرخش سياست هاي حزب ليكود با نزديك تر شدن به انتخابات پارلماني 28 مارس رژيم اسرائيل واضح است كه اين تغيير تاكتيك باتوجه به سياست هاي اشتباه گذشته سران حزب ليكود صورت مي گيرد.

زماني كه آريل شارون نخست وزير در حال احتضار رژيم صهيونيستي و نتانياهو در انتخابات درون حزبي رقابت داشتند . نتانياهو با استفاده از سياستهاي شارون مبني بر عقب نشيني از غزه سعي داشت رقيب خود را شكست دهد اما سياستهايش كارساز نشد و شكست خورد . پس از سكته مغزي شارون و جانشيني ايهود اولمرت به جاي وي بار ديگر طي نظرسنجي كه انجام شد حزب ليكود از حزب تازه تاسيس كاديما كه بنيانگذارش شارون مي باشد در افكار عمومي از نظر مقبوليت براي رهبري كابينه اسرائيل عقب تر است .

به گزارش مهر بر همين اساس سران حزب ليكود دريافته اند كه سياست هاي تندروانه آنها در قبال فلسطينيان و گرفتن موضعي مخالف از نظرات روند صلح، جايگاه آنان را در نزد افكار عمومي يهوديان روز به روز تنزل مي دهد . همچنين تغيير موضع حزب ليكود در شعارهايش نشان مي دهد كه افكار عمومي اسرائيل خواهان عقب نشيني از كناره باختري رود اردن و يا حتي اگر با مقاومت سر سخت تر گروههاي جهادي روبرو شوند با برگشت به مرزهاي 1967 نيز موافق باشند .

رهبران حزب ليكود بر آن هستند تا با تجديد نظر از مواضع قبلي به ترميم سياست هاي غلط خود پيش از فرا رسيدن انتخابات 28 مارس اقدام ورزند تا بار ديگر به عرصه قدرت در صحنه سياسي اسرائيل برگردند .