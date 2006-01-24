تابلوهاي نمايش زمان سفر در شبكه بزرگراهي پايتخت نصب مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس حجت الله بهروز ، مديرعامل شركت كنترل ترافيك تهران با اعلام اين خبر، گفت : در فاز نخست بر اساس اولويت بزرگراههاي اصلي و سپس تمامي شبكه بزرگراهي پايتخت تحت پوشش اين تابلوها قرار خواهد گرفت.

وي با بيان اينكه هم اكنون طرح راه اندازي تابولهاي نمايش زمان سفر در دست مطالعه و بررسي است ، تصريح كرد : كوتاه كردن زمان سفر، افزايش سرعت خودرو وكاهش و روان سازي ترافيك در شبكه بزرگراهي تهران از مهمترين مزيت هاي راه اندازي تابلوهاي نمايش زمان سفر خواهد بود.

مهندس بهروز با بيان اينكه تابولهاي مذكور با كمك شناسگرهاي بزرگراهي اقدام به برداشت آمار و اطلاعات سرعت و حجم خودرو كرده و زمان سفر را براي حركت خودرو در مقاطع و فواصل مشخص شده در بزرگراهها اعلام مي كند ، اظهار داشت : براي مثال در بزرگراه مدرس از ابتدا تا انتها درچند مقطع با فاصله هاي مشخص همچون مطهري - ظفر - عباس آباد و ... تابلوهاي نمايش زمان سفر نصب خواهد شد كه اين تابلوها رانندگان را از زمان سفر در بزرگراهها شهر مطلع خواهدكرد .

مديرعامل شركت كنترل ترافيك تهران تصريح كرد : طرح مذكور هم اكنون در اغلب كشورهاي اروپايي در حال اجراست و نتايج بررسي ها بيانگر بازده بسيار مطلوب آن بركنترل و روان سازي ترافيك شبكه بزرگراهي اين كشورهاست .





