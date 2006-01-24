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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۲۰:۵۲

از فردا و به مدت دو روز؛

مسابقات ووشو قهرماني كشور در قم برگزار مي شود

مسابقات ووشو قهرماني كشور انتخابي تيم ملي جهت حضور در بازيهاي آسيايي دوحه قطر ، فردا در سالن حيدريه قم آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگارورزشي "مهر" ازكرج ؛ نفرات برگزيده اين مسابقات درپنج وزن اول 52-، 56-،60-،65-و70- دربخش سانشو(مبارزه) و تالو( اجراي فرم ) به اردوي تيم ملي دعوت خواهند شد .
ثبت نام و وزن كشي اين مسابقات ، فردا در سالن حيدريه قم انجام خواهد شد و مسابقات طي روزهاي پنج شنبه وجمعه همين هفته به مدت دو روزبرگزارخواهد شد ونفرات برگزيده دوهفته ديگر در اردوي تيم ملي تمرينات خود را آغازخواهند كرد .
گفتني است پانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي آذرماه سال آينده دردوحه قطربرگزارخواهد شد و تيم ملي ووشوكشورمان ازجمله رشته هايي است كه شانس بالايي براي كسب مدال در اين مسابقات دارد .

کد مطلب 281785

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