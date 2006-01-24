مسابقات ووشو قهرماني كشور در قم برگزار مي شود

به گزارش خبرنگارورزشي "مهر" ازكرج ؛ نفرات برگزيده اين مسابقات درپنج وزن اول 52-، 56-،60-،65-و70- دربخش سانشو(مبارزه) و تالو( اجراي فرم ) به اردوي تيم ملي دعوت خواهند شد .

ثبت نام و وزن كشي اين مسابقات ، فردا در سالن حيدريه قم انجام خواهد شد و مسابقات طي روزهاي پنج شنبه وجمعه همين هفته به مدت دو روزبرگزارخواهد شد ونفرات برگزيده دوهفته ديگر در اردوي تيم ملي تمرينات خود را آغازخواهند كرد .

گفتني است پانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي آذرماه سال آينده دردوحه قطربرگزارخواهد شد و تيم ملي ووشوكشورمان ازجمله رشته هايي است كه شانس بالايي براي كسب مدال در اين مسابقات دارد .