كمبود پزشك در نقاط محروم كشور تشديد خواهد شد

د كتر غلامرضا شاه حسيني، رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران درگفت وگو با خبرنگاردانشگاهي " مهر " گفت : در سال تحصيلي جد يد و با توجه به ورود 77 درصدي د ختران به رشته هاي پزشكي ، سيستم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران تغيير نمي كند. ولي در آينده نقاط محروم كشور با پزشك خانم مسئله خواهند داشت .

وي در ادامه تصريح كرد : در حال حاضر در رشته هاي علوم پزشكي، فقط يك سوم از فارغ التحصيلان زن به طرح مي روند . با افزايش ورود دختران به رشته هاي پزشكي ، در آينده ما كاهش پزشك در مناطق محروم كشور را خواهيم داشت.