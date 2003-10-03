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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۱:۳۸

رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفت و گو با " مهر " :

كمبود پزشك در نقاط محروم كشور تشديد خواهد شد

كمبود پزشك در نقاط محروم كشور تشديد خواهد شد

ورود 77 درصدي دختران به رشته هاي پزشكي، منجر به كاهش حضور پزشكان در مناطق محروم مي شود.

د كتر غلامرضا شاه حسيني، رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران درگفت وگو با خبرنگاردانشگاهي " مهر " گفت : در سال تحصيلي جد يد و با توجه به ورود 77 درصدي د ختران به رشته هاي پزشكي ، سيستم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران تغيير نمي كند. ولي در آينده نقاط محروم كشور با پزشك خانم مسئله خواهند داشت .
وي در ادامه تصريح كرد : در حال حاضر در رشته هاي علوم پزشكي، فقط يك سوم از فارغ التحصيلان زن به طرح مي روند . با افزايش ورود دختران به رشته هاي پزشكي ، در آينده  ما كاهش پزشك در مناطق محروم كشور را خواهيم داشت.

کد مطلب 28179

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