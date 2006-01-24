حمايت وزارت كار از سينما ستودني است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، مهندس محمدرضا جعفري جلوه در ديدار مشاور وزير و مدير كل روابط عمومي وزارت كار اين تصميم را اقدامي موثر در جهت فرهنگ سازي در جامعه عنوان كرد و گفت: "در روند توسعه ملي، فرهنگ از مهمترين مولفه هايي است كه مي تواند به اين فرآيند جامعيت بخشد. در حوزه كار و توليد يكي از موضوعاتي كه كمتر به آن پرداخته شده مقوله فرهنگ كار و كارآفريني است كه اگر اين هدف از طريق سينما و ديگر ابزارهاي رسانه اي مورد توجه قرار گيرد، مي توانيم به تقويت مباني اين مهم درجامعه كمك فراواني كنيم."

وي تقويت فرهنگ كار و اخلاق حرفه اي به همراه باور به مهارت آموزي براي كسب رفاه را از الزامات توسعه كشور برشمرد و گفت: "وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند با همكاري دست اندركاران سينما تحولي عظيم در عرصه فرهنگ سازي پيرامون موضوعات مذكور ايجاد نمايد."

در اين ديدار رضا مقدسي مدير كل روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي با تشريح سياست هاي اين وزارتخانه يادآور شد: "تقويت فرهنگ كار در حوزه توليد، هدايت نخبگان به سمت كارآفريني، ايده پردازي و تشويق جوانان به ارتقا سطح مهارت از مولفه هاي اساسي در توسعه سرمايه گذاري و به تبع آن ايجاد اشتغال است. لذا وزارت كار و امور اجتماعي در كنار ساير سياست ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي از نظر فرهنگي نيز براي اين مهم اهميت فراواني قايل است."